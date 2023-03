Liquida Photofestival, la kermesse della fotografia emergente torna alla Cavallerizza

Dal 4 al 7 maggio , nella cornice di Paratissima, al via seconda edizione di Liquida Photofestival, la rassegna che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell’immagine curata da Laura Tota.

7 premi, 11 vincitori totali, una giuria composta da 5 professioniste del settore e oltre quaranta autori tra emergenti e guest. “Liquida Photofestival” è una piattaforma di riferimento per restituire, quanto più possibile, lo stato della ricerca fotografica nelle sue diverse forme d’espressione e dello stato dell’immagine nel momento preciso della sua manifestazione, cercando di dare voce ai nuovi talenti della fotografia contemporanea, non solo dal punto di vista della produzione autoriale, ma anche della riflessione fotografica, coinvolgendo addetti ai lavori che oggi iniziano il proprio percorso in questo cosmo in continuo divenire.

“Better Days Will Come”, concept della seconda edizione di Liquida Photofestival, vuole essere un tentativo di disegnare il futuro mondo possibile, attraverso linee di indagine positive che ne evidenzino i potenziali esiti e sviluppi: una sorta di “guida” per orientarsi nell’intricato universo dell’imperscrutabile. Un tentativo, a partire dal qui e ora, a rendersi parte attiva nella costruzione del proprio futuro, in modo consapevole e proattivo.

Messaggi di Speranza, Bellezza, Condivisione, Coesistenza, Resilienza e Amore. Questo è quello che Liquida racconterà attraverso la narrazione fotografica e non solo. Contaminazioni tra immagini in movimento, tecnologia, vecchi e nuovi linguaggi legati all’immagine contemporanea per contribuire a restituire una visione positiva del Domani, a partire da oggi.

La sezione EXHIBITION

In mostra ci saranno i migliori progetti degli autori contemporanei pervenuti tramite call: una possibilità espositiva unica che consente ai fotografi di confrontarsi con il pubblico e gli addetti ai lavori in un contesto curato e nessun tema prestabilito per lasciare agli autori la massima libertà di espressione.

Liquida Grant

Anche in questa seconda edizione, l’open call “Liquida Grant” premierà le migliori proposte tra quelle pervenute con un Group Show e un Solo Show ospitati all’interno del prestigioso Ex Galoppatoio della cavallerizza e in altre location partner. Una giuria di nuovi professionisti della fotografia selezionerà i 10 migliori scatti singoli e il miglior progetto, restituendo così la potenza dell’immagine nel raccontare il caleidoscopio della contemporaneità. Novità di quest’anno è la produzione di un progetto tra quelli pervenuti nella sezione “Full Project”.