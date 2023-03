Il Green che spaventa

Definiamo quali sono gli obiettivi di questa bozza che ha ottenuto il primo ok dal Parlamento Europeo nel febbraio di quest’anno, per dare informazioni più specifiche e precise rispetto a cosa viene comunicato e al perché della posizione italiana. La premessa è l’obiettivo che si è posta l’Europa di ridurre entro il 2030 di almeno il 55%, le emissioni nette di gas ad effetto serra e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 (per neutralità climatica intendiamo zero emissioni nette di gas serra generati dalla combustione di fonti fossili come carbone, petrolio e gas naturale a scopo energetico per il settore pubblico civile, industriale, agricolo e terziario).

Questo obbligo di ristrutturazione deve essere supportato da piani di ristrutturazione di cui ogni Stato si deve dotare con sostegni finanziari e amministrativi per avviare quella che si chiama “ transizione ecologica “( e in Italia abbiamo un ministro a ricoprire questo ruolo) che è l’unico percorso che ci permette di avere un futuro del pianeta. E’ evidente che è una sfida e non deve essere pagata dal singolo cittadino ma dagli stessi Stati che devono organizzarsi sul piano tecnico, economico e finanziario per permettere questo efficientamento edilizio. Detto ciò, se ben gestito, ci saranno impatti economici positivi con la diminuzione dei costi energetici e l’aumento del valore degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico. Questo enorme lavoro di ristrutturazione creerà posti di lavoro e ci saranno vantaggi per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici. Quello che deve essere fatto è supportare con finanziamenti importanti, nazionali e europei, che aiutino a realizzare l’isolamento termico, a sostituire le pompe di calore, a porre vetri efficienti e posizionare pannelli fotovoltaici. Infatti la bozza dell’UE non è a carico del singolo proprietario ma prevede che siano gli Stati a farsi carico dell’efficientamento energetico degli edifici Questa transizione ecologica deve permettere a tutti di accedere agli strumenti di sostegno finanziario per non penalizzare le famiglie vulnerabili che normalmente vivono in alloggi di edilizia popolare. E’ un passaggio inevitabile per garantire a noi e ai nostri figli un futuro verso la neutralità climatica, ma può avere conseguenze pesanti se per risolvere la crisi energetica e i cambiamenti climatici non fossero messi in campo investimenti necessari per garantire a tutti la possibilità di farlo”.