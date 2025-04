L'estetica dei capelli

C’è una parte del nostro corpo che parla di noi, che non è lo sguardo, che non è il sorriso, ma sono i capelli. La chioma o la sua mancanza, ha un impatto immediato sulla percezione che abbiamo di noi stessi e, soprattutto, su come ci vedono gli altri.

Avere capelli pieni, forti, distribuiti in modo omogeneo, è per molti sinonimo di giovinezza, vitalità, salute. Al contrario notare un’area del cuoio capelluto che si dirada, dove prima c’era densità, può provocare un disagio profondo. Non stiamo parlando di estetica, ma di identità. Viviamo nell’epoca dell’immagine. Zoom, selfie, video-chiamate, social…ogni parte del corpo è visibile, ogni dettaglio è ingrandito. La testa, un tempo relegata al “se tanto sono pelato, mi raso”, oggi è una zona estetica da valorizzare quanto il viso.

Che si tratti di alopecia androgenetica, stress, squilibri ormonali o trapianti mal riusciti, il risultato è sempre lo stesso, cioè quello di sentirsi “meno” interi di fronte alla società. Negli ultimi quindici anni però qualcosa è cambiato. Esiste oggi una consapevolezza maggiore e il desiderio di fare qualcosa. E così, accanto al tradizionale e ormai sdoganato e apprezzato trapianto di capelli, è emersa una tecnica intelligente, non invasiva, efficace e molto realistica: la tricopigmentazione. Una soluzione che può fare la differenza. Soprattutto se ci si affida a mani esperte.

Ma cos’è davvero la tricopigmentazione? Perché oggi è sempre più richiesta da uomini e donne di ogni età?

La tricopigmentazione si è evoluta in questo decennio non solo come tecnica, ma come esperienza di bellezza completa: il design dell’attaccatura, la sfumatura delle zone laterali, l’adattamento ai lineamenti del viso. Nulla è lasciato al caso. E il risultato deve integrarsi con lo stile della persona.

E a chi rivolgersi per un risultato naturale e sicuro? Lo scopriamo insieme, in questo viaggio nel mondo della bellezza che parte… dalla testa.

Intervistiamo la Dott.ssa Rosanna Dell’Olio, Dermopigmentista esperta, formatrice e punto di riferimento in Italia nel settore della tricopigmentazione.

Rosanna Dell'Olio, cosa dovrebbe sapere chi si avvicina per la prima volta alla tricopigmentazione?

“La prima cosa che voglio sempre chiarire è che la tricopigmentazione non è una scorciatoia, ma una scelta estetica seria, che merita consapevolezza. Chi si avvicina per la prima volta spesso ha vissuto un disagio profondo legato alla perdita dei capelli, quindi il mio approccio parte sempre dall’ascolto. Durante il primo incontro, valuto lo stato del cuoio capelluto, ascolto le aspettative, spiego il tipo di risultato ottenibile e fornisco tutte le informazioni tecniche sul trattamento. La tricopigmentazione, se ben eseguita, non è visibile come "trucco", ma restituisce armonia al volto e all’autostima. È un trattamento su misura, mai standard. E il risultato migliore si ottiene solo quando c’è piena fiducia tra professionista e paziente”.

Qual è la differenza tra effetto rasato e densità diffusa, e come si decide il trattamento?

“L’effetto rasato simula una rasatura uniforme e cortissima, come se ci si fosse appena passati la macchinetta. È perfetto per chi ha già perso molti capelli e porta i capelli a zero, o comunque molto corti. La densità diffusa, invece, lavora in sinergia con i capelli esistenti: si deposita il pigmento tra i capelli naturali per dare una maggiore percezione di pienezza. La scelta non dipende solo dal desiderio estetico, ma dallo stato attuale della calvizie, dal tipo di capello e anche dal sesso del paziente. Durante la consulenza, faccio sempre delle simulazioni visive per aiutare la persona a immaginare il risultato. L’obiettivo è uno solo: valorizzare il volto in modo naturale. Per spiegare meglio ancora la tricopigmentazione può essere temporanea e permanente: quella temporanea dura dai 6 ai 18 mesi e i pigmenti vengono riassorbiti gradualmente. La suggerisco a coloro che vogliono testare il risultato o hanno una perdita di capelli in evoluzione. Quella permanente dura invece anni con ritocchi programmati nel tempo. Certo richiede un’analisi più accurata della situazione, ma offre una soluzione duratura e stabile dal punto di vista estetico. In entrambi i casi, però, non si tratta mai di un “marchio indelebile”. Le tecniche dei pigmenti usati oggi sono pensati per evolvere nel tempo in armonia con la persona”.

Ci sono casi in cui la tricopigmentazione non è consigliata?

“Sì, ci sono situazioni in cui è meglio non intervenire subito. Per esempio, se la perdita di capelli è ancora in fase molto attiva e non stabilizzata, preferisco aspettare o indirizzare la persona verso una visita tricologica. In caso di patologie cutanee in corso, come dermatiti, psoriasi o infezioni sul cuoio capelluto, il trattamento va rimandato fino a completa guarigione. Inoltre, non eseguo tricopigmentazione su minorenni o su chi ha aspettative non realistiche. La trasparenza è fondamentale: voglio che ogni mio paziente sia felice del risultato, non solo il giorno dopo, ma anche a distanza di tempo”.

Come si svolge il tuo protocollo: dalla prima visita al risultato finale?

“Il mio protocollo inizia con una consulenza approfondita con la persona, in cui valuto le caratteristiche del cuoio capelluto, il tipo di calvizie, il colore dei capelli e ascolto le esigenze del paziente. Se la persona è idonea al trattamento, pianifico una prima seduta in cui creo la base del disegno tricopigmentato. Ogni punto depositato viene studiato per forma, inclinazione e posizione. Non si lavora "riempiendo", ma simulando l’effetto ottico del follicolo. Il pigmento è scelto in base al fototipo e al colore naturale dei capelli del paziente. Non è un tatuaggio e non è una semplice colorazione della pelle. E soprattutto, non è per tutti uguale. E’ una vera arte. Dopo una settimana circa, si procede con la seconda seduta per rinforzare l’effetto e uniformare il risultato. Una terza seduta di rifinitura può essere programmata a seconda dei casi. Tutti i pigmenti che utilizzo sono anallergici, certificati, bioriassorbilibi o permanenti, a seconda della richiesta. L’ambiente, in cui eseguo i trattamenti tricopigmentazione, è sterile, professionale, e ogni passaggio è spiegato in modo chiaro. Il risultato finale non è solo estetico: è emozionale. Perché vedersi bene è il primo passo per sentirsi meglio”.

