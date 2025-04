Bellezza a buon mercato

Negli ultimi giorni è di nuovo su tutti i giornali: due donne, senza alcuna qualifica, si spacciavano per medici estetici e praticavano iniezioni di botulino, acido ialuronico e filler in laboratori clandestini allestiti dentro casa. È successo tra Pisogne (Brescia) e Costa Volpino (Bergamo), dove i Carabinieri del NAS, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno scoperto l’ennesima truffa in camice bianco. O meglio: in camice farlocco.

A scrivere questo articolo provo quasi una forma di rassegnazione e rabbia. Non è la prima volta che dedico un articolo al tema dei falsi professionisti in medicina estetica, né purtroppo sarà l’ultimo.

Ogni volta mi ritrovo a ripetere le stesse cose con argomenti diversi, ma non cambia molto.

Allora cerchiamo di essere più diretti e scrivere di fare attenzione a chi vi mette un ago sulla pelle, a chi promette rinofiller a 50 € o filler viso a 99 €, alle campagne Instagram con annunci accattivanti di offerte con date su diverse città, neanche fosse il tour di un cantante e premi legati ai primi 5 che scriveranno in direct, senza specificare gli specialisti e soprattutto gli studi medici, quasi fosse un tam tam segreto legato solo al prezzo e alla sua illusione di bellezza.

Ritornando alla scoperta di questa ennesima truffa in camice bianco, leggo che queste due sedicenti persone non avevano partita IVA, non avevano titoli, non avevano un luogo autorizzato. Avevano solo un frigorifero con dentro adrenalina (per coprire i danni da shock anafilattico), aghi riutilizzati, flaconi di sostanze sconosciute e una gran faccia tosta. Eppure, avevano clienti. Tanti. Troppi. Alcuni poco più che ventenni. E sapete perché?

Perché il prezzo era “interessante”. Perché su Instagram si promettevano miracoli. Perché “in fondo è solo un filler, cosa vuoi che sia?, come se si stesse vendendo borse o sneakers, e invece sono filler a prezzi stracciati, con “offertone”, inviti a “prenota ora”, perché ci sono “posti limitati”.

La bellezza non è una promozione da prendere al volo: è proprio qui che nasce il problema. Ed è di questo che voglio scrivere. E’ una questione di salute, di rispetto, di fiducia. Un medico estetico è un medico, prima di tutto, ha studiato anni, ha una laurea, un’abilitazione, una formazione specifica, una struttura autorizzata, dei protocolli da seguire, un’assicurazione. E soprattutto sa quando fermarsi.

Il danno che può fare chi improvvisa non è solo estetico, ma può essere permanente, diventare infettivo e forse invalidante.

Il ritocchino, di cui si parla sempre, non è mai solo una puntura, è un trattamento medico vero e deve essere eseguito da specialisti del settore. Ci si chiede come è possibile nel 2025 che ci siano ancora persone che si fanno iniettare acido ialuronico da chi lavora in un salotto e compra i guanti chirurgici su Amazon.

Non esiste la frase “se costa poco magari mi faccio solo un ritocchino” oppure “la mia amica l’ha fatto e si è trovata bene”. Non fatevi attrarre da frasi come compra ora, prenota subito, approfitta dell’offerta. Nessuno ti dice dove ti trovi, chi sei, cosa davvero ti stanno iniettando. Tutto questo per passare al prezzo vero che potresti pagare quando ti si infiamma una zona iniettata male, ti compare un’asimmetria evidente, o tanto altro. A questo punto sei costretta a rivolgerti al medico, quello vero, per cercare di riparare i danni, scoprendo quanto ti sarebbe costato fare tutto correttamente, con la differenza adesso che hai speso il doppio e rischiato la salute.

Come si fa a riconoscere un vero medico estetico? Lascia stare chi si definisce una beauty specialist o un generico operatore del benessere. Il medico quello vero, deve essere laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Ordine dei Medici, con un percorso specifico in medicina estetica (corsi post laurea, master, aggiornamenti). Inoltre un professionista serio lavora in studi medici autorizzati e igienicamente a norma.

Se riceve in casa o ti propone appuntamento in hotel, salone di bellezza o airbnb, conviene scappare subito.

Ogni trattamento medico inoltre richiede prima di tutto una consulenza personalizzata accurata sui tuoi obiettivi e un consenso informato dove vengono spiegati i rischi, le controindicazioni, il tipo di sostanza usata e i risultati attesi.

Ogni prodotto deve avere l’etichetta leggibile, la marca riconosciuta, il lotto visibile e deve essere aperto davanti a te. Il vero medico estetico ti dice anche quando non fare un trattamento, ti mette dei limiti, ti consiglia, come ho già scritto, in base al tuo viso, età, pelle. Se insiste per venderti più sedute prima che scada l’offerta, è un venditore non un medico.

La medicina estetica, quella vera, ti aiuta a ritrovarti, lavora con rispetto, precisione e consapevolezza.

Un bravo medico estetico non propone trasformazioni artificiali o copie di bellezza standardizzata. Al contrario, parte sempre da un’analisi accurata del volto, della pelle, dell’espressività, del vissuto della persona e spesso lavora per migliorare senza stravolgere, per dare luce dove c’è stanchezza, tono dove c’è cedimento, equilibrio dove c’è un’asimmetria che disturba.

Uno dei grandi meriti della medicina estetica, quando è svolta correttamente, è quello di favorire il benessere psicofisico, ed è quella di saper rallentare i segni del tempo senza annullarli, per dare una maturità serena, curata, espressiva.

La medicina estetica fatta bene, non rende tutte uguali, non omologa i volti a una moda di tendenza. Al contrario punta a valorizzare i nostri tratti distintivi che rispecchiano la nostra identità.

La medicina estetica non è il male né una moda da condannare. E’ uno strumento potente e utile se messo nelle mani giuste di professionisti esperti e usato con criterio. E’ un modo per valorizzare il proprio aspetto e vivere meglio la propria immagine. Non si tratta di voler essere qualcun altro, ma di voler stare bene dentro la propria pelle!!

