Obiettivo Piemonte, a Chivasso nasce il corso di formazione per amministratori locali [VIDEO]

Obiettivo Piemonte, a Chivasso il corso di formazione per amministratori locali

“Sistema elettorale e incompatibilità o ineleggibilità di sindaco, assessori e consiglieri”, una tematica tecnica ma fondamentale per chi vuole impegnarsi nella macchina pubblica o anche solo capire le logiche della politica. È questo il tema affrontato lunedì sera nella sala consiliare del Comune di Chivasso, nell’incontro organizzato dall’associazione Obiettivo Piemonte, il secondo appuntamento del corso di formazione per amministratori locali di oggi e domani. Ne hanno parlato Carlo Giacometto, Parlamentare della XVIII legislatura, oggi amministratore locale del chivassese e fondatore di Obiettivo Piemonte, e Stefania Truscia, segretario generale del Comune di Moncalieri. Giacometto: "L'importanza di questa scelta"

"Con la nostra associazione - spiega Giacometto - abbiamo deciso di organizzare un corso per aspiranti amministratori locali articolato in dieci lezioni. Si passerà dal governo del territorio al bilancio comunale, fino ai temi dell’incompatibilità. L’obiettivo è approfondire tutte le tematiche che si trova di fronte chi decide di dedicare il proprio tempo alla comunità. Abbiamo rilevato questa necessità perché molto spesso, di fronte alle difficoltà e in mancanza di preparazione specifica, si rinuncia a occuparsi della cosa pubblica".

La formazione politica alla gestione della “cosa pubblica”, compito tradizionalmente riservato ai partiti, è un argomento che riscuote interesse, vista l’ampia partecipazione all’incontro: "C’erano anche numerosi giovani - commenta Giacometto - e ci sono state tante domande, curiosità e partecipazione da parte del pubblico, così come nel primo incontro del 6 marzo sul funzionamento di Comune e Città Metropolitana. Ciò denota quanta voglia ci sia di mettersi in gioco e acquisire competenze per il futuro del territorio".

"Ho accettato l’invito di Obiettivo Piemonte - ha detto la dottoressa Truscia - per parlare di sistema elettorale di Comuni sopra e sotto i 15mila abitanti. Inoltre, abbiamo affrontato gli adempimenti che devono essere posti in essere per la presentazione delle candidature e abbiamo cercato di affrontare il complesso tema dell’incandidabilità e incompatibilità nei Comuni, ponendo la massima attenzione sul Testo Unico degli Enti locali". Prossimo appuntamento il 3 aprile