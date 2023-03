Caro-bollette, nel 2022 oltre 6mila torinesi in più costretti a chiedere soldi al Comune per l'affitto

Se infatti nel 2021 le domande alla Città per accedere al contributo del fondo nazionale sostegno locazione erano state 11.042, nel 2022 sono state 17.109, oltre seimila in più. Palazzo Civico nel 2021 ha erogato mediamente a nucleo familiare 1.682 euro, a fronte di uno stanziamento per il capoluogo piemontese arrivato da Roma di oltre undici milioni e mezzo di euro. Una cifra che l'anno scorso è salita a 12 milioni e 600 mila euro.

"Il Governo non ha rifinanziato il fondo sociale e affitti"

Soldi dati a coppie, anziani e singoli che faticano ad arrivare a fine mese: per accedervi il reddito complessivo annuale non deve superare i 13mila euro e l'affitto deve pesare su questa cifra per una parte consistente. Ma se fino al 2021 molti riuscivano a pagare il canone di locazione della propria casa privata in autonomia, con l'aumento della luce e riscaldamento molte più persone si sono rivolte al Comune per chiedere l'aiuto.

Il problema, come ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli lanciando un allarme, è che il "Governo non ha ancora rifinanziato il fondo nazionale sostegno locazione, così come il Fondo sociale: siamo molto preoccupati".