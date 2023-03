Trovare il miglior casinò online: i segreti dei recensori più esperti

Il settore del gioco si conferma essere uno di quelli che non retrocede e continua a rivelarsi vivace e produttivo mese dopo mese. Questo è senza dubbio un vantaggio anche per l’economia del nostro Paese, grazie agli introiti generati per le casse dello Stato. Basta considerare solo i proventi relativi alle attività di gioco svoltesi nel mese di gennaio 2023. Leggendo il Conto Riassuntivo del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, si evidenzia come più di 28,6 milioni di euro, siano generati dalla quota dell’imposta unica sui giochi. A questo si aggiungono 8,7 milioni provenienti dal diritto fisso erariale applicato ai concorsi con pronostico.

I numeri non si riducono a questi, dal PREU è applicato a slot machine e macchine VLT derivano oltre 406 milioni di euro, 522 da tasse imposte sulle attività di gioco e si potrebbe continuare. Il successo del gioco mondo del gioco d’azzardo, è in parte dovuto anche a quello dei migliori casinò online italiani. Siti che operano legalmente e che possono essere ritenuti “solo il meglio“ offrono molti giochi ai giocatori, con diversi vantaggi (tipo i bonus casinò), garantendo divertimento e sicurezza.

L’offerta dei migliori casinò online legali è molto ampia e spesso è difficile scegliere a quale iscriversi. Cerchiamo di capire quali sono i fattori da valutare che vengono presi in considerazione anche dai recensori ed esperti del settore.

Scegliere il casinò, non solo welcome bonus

Tra gli elementi attrattori dei migliori casinò AAMS, dal punto di vista dei giocatori, vi sono senza dubbio i bonus di benvenuto. I regali che i vari operatori fanno agli utenti che si iscrivono per la prima volta, sono senza dubbio un elemento in grado di attrarre e far propendere per un sito piuttosto che per un altro. Ma sorprenderà sapere che non necessariamente sono l’elemento decisivo per gli esperti del settore.

Chi chiede di iscriversi a uno dei casinò con licenza, molto probabilmente, lo fa per giocare in maniera costante o comunque prolungata nel tempo. Avere un vantaggio iniziale, è senza dubbio una opportunità da cogliere, ma se l’obiettivo è quello di diventare utenti fedeli vi sono altri fattori da valutare. Ad esempio per i giocatori costanti può essere più proficuo un sito che offre a promozioni o raccolte fedeltà, che permettono di ottenere bonus e premi giorno dopo giorno.

Dove si vince di più? L’analisi dei payout

Un altro elemento che i recensori dei siti prendono in esame e che spesso i giocatori ignorano nella valutazione dei migliori casinò online, riguarda i payout dei giochi. Spesso ci si ferma a dare un’occhiata all’offerta di slot machine, alla pagina delle scommesse sportive sui migliori eventi internazionali, all’area del casinò live. Questo però non basta a determinare esperienze di gioco al top. Chi si diverte a giocare online lo fa anche per vincere. Dunque analizzare i giochi sulla base dei payout reali assegnati mese dopo mese, può far capire dove si vince di più.

I migliori casinò online AAMS pubblicano informazioni aggiornate sulle vincite effettive, ma raramente i giocatori si impegnano a cercarle e visionarle. Anche le info sui valori di RTP dei giochi, fornite a corredo dei vari software, possono essere un indicatore da valutare.

Awards e premi di settore

Chi più degli operatori del settore del gaming può valutare i migliori casinò Italiani? Ogni anno nel mondo del gioco vengono organizzati eventi che prevedono l’assegnazione di premi relativi ai vari aspetti dell’offerta di gioco. Si tratta di premi che hanno un grande valore per chi li riceve, ma che rappresentano anche un importante indicatore dell’operato dei vari casinò.

Gli awards di settore possono essere internazionali o italiani. Premiano fattori come la sicurezza, l’innovazione, la piattaforma, il gioco da mobile, l’assistenza clienti e così via, mettendo in luce l’impegno dei migliori siti.

Senza dubbio un casinò che ha ottenuto molti riconoscimenti, spicca per la dedizione a quegli aspetti. Tra i riconoscimenti più importanti vi sono gli EGR Awards e i Global Gaming Awards. Valutare i premi ottenuti, anche in base alle esigenze dei giocatori, può essere un ulteriore elemento di scelta.