Istituzione dei sottosegretari: in Consiglio regionale prosegue l’ostruzionismo

Dopo la seduta di ieri, che si è protratta anche nella notte ed è terminata oggi intorno alle sette di mattina, l’Aula è stata convocata dal presidente Stefano Allasia per le 15.

I lavori sono stati lungamente sospesi poiché maggioranza e opposizione erano impegnate in riunioni politiche; una volta ripresi, è continuata l'attività ostruzionistica che al momento si concretizza con la richiesta d’iscrizione di nuovi punti all’ordine del giorno: nel pomeriggio odierno, ne sono stati presentati e respinti oltre venti.

Restano oltre 7mila emendamenti presentati dall’opposizione sui tre articoli della Pdl.

Il testo all’ordine del giorno, come noto, è la proposta di legge per modificare gli articoli 50 e 51 dello Statuto: con tale Pdl la maggioranza intende istituire in Piemonte fino a quattro sottosegretari.

I lavori sono aggiornati questa sera alle 20.30.