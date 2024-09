Il rogo è divampato in via delle Miniere

Alloggio in fiamme in via delle Miniere ad Ivrea. Intorno all'ora di pranzo è divampato un rogo all'interno di un appartamento: un uomo è rimasto intossicato dal fumo sprigionatosi ed è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che indagano sull'episodio.