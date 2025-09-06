Rossi e Valle (Pd) su Città della Salute: "Una poltrona per due? Mancano 111 giorni a Natale"

"La sitcom sulla Città della Salute si arricchisce di una nuova puntata, con il (già?) commissario Schael che sarebbe pronto a presentarsi in ufficio in corso Bramante lunedì mattina", attaccano i consiglieri regionali del Pd Domenico Rossi e Daniele Valle.

"Sorrisi amari a parte, ribadiamo con forza la necessità di una informativa in commissione sul venire meno dei presupposti per un commissario a Città della Salute in soli 5 mesi e sulla conseguente nomina del nuovo direttore. Su questa vicenda serve davvero fare chiarezza. Abbiamo appreso con insoddisfazione che la conferenza dei capigruppo non ha ritenuto di calendarizzare l'informativa nella prossima settimana nonostante le richieste delle opposizioni.

Esprimiamo solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che devono subire questo teatrino frutto di una gestione allo sbando da parte della giunta regionale. Mancano 111 alla tradizionale messa in onda di Una poltrona per due: riuscirà per allora l'assessore Riboldi a ridare una governance chiara alla più grande azienda ospedaliera del Piemonte?", si domandano in conclusione i due esponenti dem.