Marcia Artom 2023, le scuole di Torino in strada per ricordare l'Olocausto e la Resistenza

Emanuele Artom era un giovane partigiano ebreo, ucciso a Torino il 7 aprile 1944 dopo la cattura avvenuta il 25 marzo. In suo onore, la Comunità ebraica di Torino da otto anni organizza una marcia, per ravvivare la memoria dell'olocausto e delle deportazioni. Partito dal binario 17 della stazione di Porta Nuova, dove è presente una lapide in onore dei deportati, il corteo ha marciato silenziosamente verso la sinagoga di Piazzetta Primo Levi.