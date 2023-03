Passaporti, questo sabato nuova apertura straordinaria degli uffici per richiedere il documento

Continuano le aperture nel fine settimana dello sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura, in piazza Cesare Augusto 5, e di ciascun Commissariato Sezionale e Distaccato. L'obiettivo è smaltire le "liste d'attesa" e agevolare i cittadini nella presentazione delle istanze di passaporto.

Queste giornate, va ricordato, sono dedicate esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line.

Il prossimo sabato, 25 marzo, dalle 8.30 alle 20 , l’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio Passaporti di Piazza Cesare Augusto 5. I Commissariati Sezionali e Distaccati della provincia rimarranno aperti al pubblico per le acquisizioni delle istanze di rilascio del passaporto, esclusivamente al mattino, dalle 8.30 alle 14.

In questa giornata sarà possibile presentare le istanze senza prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della Polizia di Stato, recandosi presso gli Uffici sotto indicati, portando con sé tutta la documentazione richiesta consultabile all’indirizzo www.poliziadistato.it.

Nei casi di dimostrata urgente necessità la gentile utenza è invitata a consegnare al momento della presentazione dell’istanza la documentazione che attesti l’urgente necessità.

Si ricordano, inoltre, gli orari estesi degli Uffici Passaporti, valevoli anche per il mese di aprile:

Questura Piazza Cesare Augusto 5

Prenotati: secondo il giorno e l’orario da Agenda on line

Non prenotati: lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00 - martedì dalle 9 alle 13

Sportello dedicato alle urgenze documentate: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Commissariati sezionali e distaccati

Prenotati: secondo il giorno e l’orario da Agenda on line

Istanze con carattere d’urgenza certificata: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ad eccezione del martedì il cui orario è dalle 15.00 alle 18.00

Quest’ultime verranno singolarmente valutate al fine di garantire il tempestivo rilascio del passaporto







APERTURA UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO – UFFICI PASSAPORTI

Sabato 25 Marzo 2023 Orari: 8.30 e con limite di orario esteso alle 14 per tutti

Questura Torino Sportello della Divisione Amministrativa Piazza Cesare Augusto 5, 10100 Torino.

Commissariato Bardonecchia Sportello della Polizia Amministrativa viale Vittorio 1, 10052 (BARDONECCHIA - TO)

Commissariato Ivrea Banchette - Sportello della Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione Piazza San Francesco D`Assisi 3, 10015 (IVREA - TO)

Commissariato Rivoli Sportello della Polizia Amministrativa Via Pavia 26, 10098 (RIVOLI - TO)

Commissariato Torino Barriera di Milano Sportello della Polizia Amministrativa Via Sandro Botticelli 114, 10154 (TORINO - TO)

Commissariato Torino Barriera Nizza Sportello della Polizia Amministrativa Corso Spezia 26, 10126 (TORINO - TO)

Commissariato Torino Borgo Po Sportello della Polizia Amministrativa Via Sabaudia 36, 10133 (TORINO - TO)

Commissariato Torino Centro Sportello della Polizia Amministrativa Via Giuseppe Verdi 11, 10124 (TORINO - TO)

Commissariato Torino Madonna di Campagna Sportello della Polizia Amministrativa Corso Grosseto 283, 10147 (TORINO - TO)

Commissariato Torino Mirafiori Sportello della Polizia Amministrativa Via Olivero Pier Domenico 13, 10135 (TORINO - TO)

Commissariato Torino San Donato Sportello della Polizia Amministrativa Via Pierdionigi Pinelli 3, 10144 (TORINO - TO)

Commissariato Torino San Paolo Sportello della Polizia Amministrativa C.so Racconigi 100/A, 10141 (TORINO - TO)

Commissariato Torino San Secondo Sportello della Polizia Amministrativa Via Massena 105, 10128 (TORINO - TO)