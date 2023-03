Articoli di qualità italiana con sconti fino al 70%, CeramicStore.eu è lo specialista dell’arredo bagno

Dai mobili bagno agli accessori, passando per rubinetteria e lavabi. In qualche istante su CeramicStore.eu, negozio digitale specializzato nella vendita di soluzioni per l'arredo bagno, s’incontrano oltre 15.000 articoli, per la quasi totalità Made in Italy. I prodotti, moderni e funzionali, son accompagnati da reso garantito, assistenza tecnica fornita da un team di esperti e transazioni sicure.

Il portale dedica un’intera sezione ai termoarredo da bagno e ai radiatori decorativi di design, oggetti caratterizzati da grafiche ad alta definizione, capaci di stupire aggiungendo un tocco di stile all’ambiente.

Tra le altre soluzioni, invece, si possono scoprire vasche da bagno, rubinetteria, piatti doccia, specchi ingranditori, lavabi, cassette di scarico e mobili sospesi, ma anche accessori come appendini e dispenser di sapone. Tantissimi articoli sono già disponibili in pronta consegna.

Per approfittare della massima convenienza basta visitare la pagina "Outlet", contenente una vasta selezione di prodotti per l'arredamento del bagno e il riscaldamento con sconti fino al 70%.

In caso di dubbi o necessità di assistenza, un preparato servizio di customer care è sempre a disposizione per rispondere alle richieste dei clienti. È raggiungibile tramite chat online, WhatsApp, numero di telefono o indirizzo e-mail. In alternativa, la sezione "FAQ" fornisce risposte immediate alle domande più frequenti.

Le soluzioni presenti in catalogo sono state selezionate con estrema cura, privilegiando prodotti innovativi e funzionali. I marchi, del resto, sono tra i più autorevoli e apprezzati del settore. possiamo ricordare, ad esempio, Ares, Geberit, Bossini, Ceramica Globo, Paffoni, Deltacalor e Ideal Standard.

La sicurezza è un fattore fondamentale, anche nella fase del pagamento. Per questo motivo, sono state implementate soltanto modalità di transazione semplici da utilizzare e totalmente trasparenti, tra cui PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali grazie alla partnership con Scalapay e Soisy.

Le spedizioni sono portate a destinazione rapidamente da corrieri specializzati come Bartolini, Susa Trasporti, GLS e Fercam. In base alla tipologia di prodotto acquistato, viene realizzato un packaging su misura per evitare danni durante il trasporto. Inoltre, è possibile richiedere il servizio di consegna al piano.

La competenza di CeramicStore.eu è confermata da importanti riconoscimenti come la classifica "Le stelle dell'e-commerce 2022" redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. A ciò, infine, si uniscono gli oltre 2.800 feedback positivi sulla piattaforma Recensioni Verificate.