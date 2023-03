Bardonecchia, il palasport si rifà il look (con quasi 2 milioni di investimento) e inaugura la nuova torre di arrampicata

"Un momento emozionante per la storia di Bardonecchia, per la sua forte tradizione nell'arrampicata - ha detto il sindaco Chiara Rossetti - Questa parete ha poi un significato ancora più profondo per i ragazzi di Bardonecchia, sarà certamente luogo importante di allenamento ma anche momento di aggregazione. Ci abbiamo impiegato un po' di tempo, non sono mancate le difficoltà, ma abbiamo certamente fatto un bel lavoro".