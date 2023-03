7 fatti interessanti su Bitcoin

Bitcoin è una rinomata piattaforma di criptovaluta in tutto il mondo, ma ci sono alcuni fatti a riguardo che potresti non sapere. Diamo un'occhiata ai fatti e alle cifre di Bitcoin per comprendere meglio questa popolare criptovaluta basata su blockchain.

Bitcoin (BTC) è un fenomeno notevole a sé stante. Ha dimostrato che è possibile avere una valuta digitale che non dipenda da banche o governi. Inoltre, la tecnologia blockchain che alimenta Bitcoin ha il potenziale per trasformare settori che vanno dalla finanza all'assistenza sanitaria. Ecco alcuni fatti:

1. Il creatore sconosciuto

Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin nel 2009. Scomparso da Internet nel 2010 e nessuno ha avuto sue notizie. Nessuno sa se è vivo o morto, così come la sua identità è avvolta nel mistero. Le persone potevano raggiungere Satoshi solo via e-mail e forum online.

Il suo portafoglio Bitcoin contiene circa 980.000 Bitcoin, rendendolo una delle persone più ricche del pianeta.

2. Il mondo ha perso circa il 20% di Bitcoin per sempre

Secondo la società di dati crittografici Chainalysis, circa il 20% di Bitcoin è stato perso o si trova in portafogli inaccessibili. Questo numero si traduce in 3,76 milioni di BTC (circa $190 miliardi).

\Secondo Decrypt, il creatore anonimo della moneta principale, Satoshi Nakamoto, possiede circa 1,1 milioni di BTC. Il consenso è che Nakamoto non toccherà mai più quelle monete.

Sfortunatamente, alcune persone sono morte senza condividere l'accesso ai loro Bitcoin, rappresentando un'altra parte delle monete fuori circolazione.

3. Si sono verificate oltre 668 milioni di transazioni Bitcoin

Secondo Blockchain.com, ci sono state 668 milioni di transazioni Bitcoin dall'inizio della valuta nel 2009. Il 25 settembre 2021 si sono verificate in media 265.714 transazioni al giorno. Investire in tecnologia può contare sul tuo marketing mentre le transazioni continuano ad aumentare. Oil Profit è un buon sito per chiunque intenda scambiare Bitcoin.

4. El Salvador riconosce Bitcoin come offerta legale

El Salvador è diventata la prima nazione a prendere Bitcoin come moneta a corso legale il 7 settembre. Il presidente NayibBukele ha annunciato la mossa controversa all'inizio di quest'anno a Bitcoin Miami. Bitcoin completerà, ma non sostituirà, il pagamento in dollari USA.

Il governo ha promesso che ogni cittadino che avesse aperto un portafoglio digitale nazionale avrebbe ricevuto 30 dollari, ma molti salvadoregni si sono opposti all'intero piano. E, a causa di preoccupazioni ambientali e di trasparenza, la Banca Mondiale ha rifiutato di assistere il paese con l'attuazione.

5. La prima transazione commerciale di Bitcoin è stata un acquisto di pizza

Laszlo Hanyecz ha dato 10.000 BTC per due pizze di Papa John il 22 maggio 2010, del valore di circa $41. È stata la prima transazione commerciale di Bitcoin, che ora viene celebrata ogni anno con il Bitcoin Pizza Day.

Quel 10.000 BTC vale più di $500 milioni ai prezzi odierni, forse perché la storia è diventata parte del folklore della criptovaluta.

6. I minatori genereranno l'ultimo Bitcoin nel 2140

I minatori possono produrre solo 21 milioni di monete. È una clausola nel codice della moneta. I minatori hanno generato circa 18,8 milioni, anche se, come abbiamo visto sopra, il mondo ne ha già perso alcuni.

Il protocollo di Bitcoin dimezza la quantità che i minatori possono produrre ogni quattro anni. Mentre quasi il 90% del totale possibile di Bitcoin è già in circolazione, la generazione dei restanti 2,2 milioni di monete richiederà altri 120 anni.

7. Esistono quasi 100.000 milionari Bitcoin

È difficile dire quanti milionari o miliardari di Bitcoin ci siano perché i portafogli sono anonimi e i prezzi dei Bitcoin fluttuano selvaggiamente. Tuttavia, secondo BitInfoCharts, ci sono attualmente 98.180 indirizzi che contengono BTC del valore di $1 milione o più.

Forbes ha incluso i gemelli Winklevoss e Sam Bankman-Fried di FTX tra i 12 miliardari di criptovaluta nella sua lista dei miliardari del 2021.