MotoGp, è sempre Peccomania: Bagnaia vince la prima sprint race della storia

La MotoGp riprende da dove aveva lasciato. E' sempre Pecco Bagnaia il numero uno della specialità. Il pilota di Chivasso, in sella alla sua Ducati, si è aggiudicato la prima "Sprint Race" della storia, la novità (importata dalla Formula 1) introdotta quest'anno dal Motomondiale, con la mini gara del sabato che mette in palio punti pesanti per l'iride, dopo le prove e prima della gara domenicale.

Successo su Martin e Marquez

Con il numero 1 sulla carena, Pecco si è imposto a Portimao, in Portogallo, con un gran sorpasso nelle ultime battute sulla Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre al terzo posto ha chiuso lo spagnolo ex iridato Marc Marquez, che nelle prove aveva conquistato la pole position.

E adesso tutti i tifosi italiani si augurano il bis nella corsa di domani, per iniziare nel modo migliore un Mondiale nel quale il pilota della Ducati è chiamato a riconfermare il titolo conquistato lo scorso novembre.