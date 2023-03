Ripple (XRP) e Solana (SOL) si preparano a una svolta: come TMS Network (TMSN), attualmente a 0,038 dollari, può far schizzare i vostri profitti verso limiti altissimi

L'ecosistema delle criptovalute si è dimostrato molto promettente nel 2023 rispetto allo scorso anno. Dopo aver registrato un'impennata intermittente, il mercato ha ancora un grande potenziale per fare di più.

Le criptovalute più importanti, come Ripple (XRP) e Solana (SOL), sono destinate a subire la prossima svolta, ma gli investitori più lungimiranti e proattivi hanno già scoperto TMS Network (TMSN), che di recente ha registrato un aumento astronomico. Scoprite di seguito come, insieme a Ripple (XRP) e Solana (SOL), TMS Network (TMSN) può far salire i vostri profitti a livelli altissimi.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) è uno dei temi più caldi del momento nello spazio delle criptovalute. Tutto si riduce al contenzioso con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Con la controversia che circonda il caso, i grandi investitori sono interessati a Ripple (XRP). Secondo i dati condivisi da Santiment e confermati da Ali Martinez, personalità di spicco della blockchain, nell'ultimo mese circa 50 balene di XRP, che detengono tra i 10 e i 100 milioni di token, sono entrate nella rete di Ripple (XRP). Gli investitori hanno accumulato più di 420 milioni di XRP per un valore di oltre 185,4 milioni di dollari.

Se, come previsto, i giudici si schiereranno a favore di Ripple (XRP) nella controversia citata, il token diventerà improvvisamente un multi-bagger. Considerando il fatto che la tecnologia Ripple (XRP) sta attualmente guidando la transizione verso le valute digitali delle banche centrali (CBDC) di molti Paesi e che note banche la utilizzano per migliorare i tempi di elaborazione delle rimesse e gli scambi di valuta, per Ripple (XRP) è arrivato il momento della svolta.

Solana (SOL)

Solana (SOL), uno dei "killer di Ethereum", è una piattaforma blockchain decentralizzata che fornisce un'infrastruttura scalabile per applicazioni decentralizzate (DApp). L'architettura di Solana (SOL) è progettata per gestire migliaia di transazioni al secondo, il che rende Solana (SOL) una delle blockchain più veloci del settore.

In questo momento critico in cui l'ecosistema delle criptovalute sta tenendo fede alla sua promessa di rivoluzionare la finanza, gli affari e la società in generale, rimanendo solido nonostante il crollo del settore bancario tradizionale, Solana (SOL) sta giocando un ruolo di primo piano in questa trasformazione con la sua interoperabilità.

Consolidando questo risultato, gli esperti del settore hanno previsto che Solana (SOL) guiderà la prossima svolta nel mercato delle criptovalute, insieme a Ripple (XRP) e TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN), con il suo piano aziendale e le sue caratteristiche uniche, è considerata la migliore piattaforma di trading online che mira ad aiutare i trader nel mondo della blockchain. Inoltre, TMS Network (TMSN) è stata una delle criptovalute più performanti per gli investitori nel 2023.

TMS Network (TMSN) ha completato la prima fase della sua prevendita, dove ha ottenuto investimenti per circa 3,25 milioni di dollari in circa tre settimane. Il prezzo di mercato dei token TMSN è passato da 0,0047 a 0,038 dollari, con un aumento del 1200%.

Grazie al fenomenale modello di condivisione delle commissioni di TMS Network (TMSN), che offre un reddito passivo ai detentori di token TMS Network (TMSN) distribuendo i guadagni derivanti dalle commissioni di transazione, un altro aumento astronomico del valore di mercato è un sicuro fattore di successo.

In conclusione

È stato dimostrato che TMS Network (TMSN), con la sua dirompente piattaforma di trading all'avanguardia che ha raccolto circa 3,25 milioni di dollari di investimenti in due fasi della sua prevendita, continuerà ad andare verso la luna. Non c'è da stupirsi che gli investitori stiano accorrendo in massa alla seconda fase della prevendita per avere una parte equa della torta.

Al momento, TMS Network (TMSN) sta offrendo ulteriori opportunità di investimento nella seconda fase della sua prevendita, con token disponibili a 0,038 dollari.

