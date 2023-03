Conto alla rovescia per la seconda edizione della Collegno Fòl Fest

Conto alla rovescia per la seconda edizione di Collegno Fòl Fest

Torna la Collegno Fòl Fest! La seconda edizione dell’appuntamento dedicato alla salute delle menti, promosso da Città di Collegno, AslTo3, Arci Valle Susa Pinerolo, Cooperativa il Margine, Lavanderia a Vapore, sarà da sabato 20 a domenica 28 maggio.

Le date sono state annunciate in occasione di Follia in Fiore, l’appuntamento di primavera organizzato da Orticola Piemonte e FLOR, che sabato 25 e domenica 26 marzo ha vestito di colore il Chiostro della Certosa Reale di Collegno e ospitato la prima uscita annuale di Fòl Fest. La storica cornice della Certosa Reale anche quest’anno tornerà alla sua vocazione ottocentesca, lasciandosi alle spalle il passato da manicomio, per guardare ai passi che la psichiatria ha fatto e si ripromette di continuare a fare.

Luogo di riferimento del festival sarà l’Orto che Cura, ma gli eventi di Fòl Fest troveranno sede anche in altri importanti e suggestivi luoghi del Parco della Certosa: nella ex stireria, alla Lavanderia a Vapore, nel Padiglione 14, nella Sala delle Arti a Villa 5, in Aula TPALL UniTo, nella Sala Consigliare della Città di Collegno e nel Centro di Documentazione sulla Psichiatria dell'ASL TO3.

La festa promuoverà inclusione e cittadinanza con la forza di performance artistiche, tavole rotonde, incontri con autori e con i loro libri, proiezioni, animazione, mostre, workshop, concerti, eventi, spazi espositivi dedicati alle foto per l’inclusione. Tra gli ospiti annunciati ci sono scrittori, artisti, relatori, medici ed esperti di psichiatria. Sono attesi, fra gli altri, per parlare di disagio attraverso le proprie opere, Daniele Mencarelli, Fabio Geda, Matteo Spicuglia e Maria Cristina Soldi. Ricordi, tra teatro e cinema, saranno dedicati ad Alda Merini, ad Adonella Marena e ad Alberto Papuzzi che, ognuno a suo modo, hanno creato cultura sui temi dell’integrazione, delle minoranze e della marginalità.

In programma, anche lo spettacolo di Gigi Giancursi, con contributi di Max Collini e Federico Sacchi. Tra i nomi dei personaggi dello spettacolo, sono pronti a strappare un sorriso, tra tante riflessioni impegnative, i comici di Zelig e Colorado, orchestrati da Giampiero Perone. La seconda edizione della Collegno Fòl Fest si propone di replicare gli effetti dell’esordio 2022, che ha proposto 8 giorni di attività, 37 eventi tra convegni, workshop, tavole rotonde, mostre, concerti, presentazioni di libri, incontri culturali, performance artistiche; più di 50 artisti, relatori e autori ospiti.

Sito web: https://www.collegnofolfest.it/