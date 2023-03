Tutti gli incontri e le conferenze di aprile dell'associazione Chicercatrova

Chicercatrova è un’associazione di volontariato che da sempre propone la cultura e la solidarietà come opportunità per prendersi cura della dimensione intima delle persone; attraverso incontri, percorsi di studio e riflessione propone strumenti nuovi per affrontare le difficoltà della vita: sociali, personali o familiari. Ecco il programma per il mese di aprile:

Mercoledì̀ 12 ore 21 – corso Segni e sintomi. Vado dal medico o dallo psicologo? “Impulsi aggressivi; Mobbing; Balbuzie” dott. Giovanni Callegari (psicoanalista). ONLINE. Successivamente verrà̀ fornito il link per collegarsi.