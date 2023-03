Rezina, il rivenditore ufficiale Farrow and Ball a Torino: carta da parati e vernici eco-friendly

Se state pianificando di pitturare le stanze della vostra casa oppure di ravvivarle con della bella carta da parati, dovrete pianificare il tutto con notevole attenzione; si tratta infatti di interventi importanti che hanno un impatto sicuramente non minimale sull’aspetto della propria abitazione. È quindi fondamentale scegliere con cura i colori e le decorazioni o disegni della carta e optare per dei prodotti qualitativamente eccelsi in modo che il lavoro risulti ineccepibile e duraturo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi dovete sicuramente prendere in considerazione uno dei brand più noti al mondo per quanto riguarda la produzione di smalti, vernici e carta da parati di qualità: Farrow and Ball.

Per scegliere il prodotto che fa per voi e farvi dare preziosi consigli sulle scelte da fare potrete rivolgervi a Rezina, rivenditore Farrow and Ball a Torino, una delle poche aziende del nostro Paese che figura tra i rivenditori ufficiali della popolare azienda britannica. I prodotti Farrow and Ball possono essere acquistati sia recandosi nello showroom di Torino (Via Luigi des Ambrois, 6/D) facendosi assistere da personale altamente specializzato oppure scegliendo la comoda opzione dell’acquisto online sull’e-shop dell’azienda.

Farrow and Ball: un’azienda eco-friendly e versatile

Come accennato, Farrow and Ball è un’azienda britannica fondata nell’ormai lontano 1946 ed è particolarmente conosciuta nel settore degli smalti e delle vernici per i suoi prodotti di alta qualità e per le distintive tonalità di vernice che frequentemente vengono suggerite da molti designer d'interni e architetti che apprezzano i prodotti di questo brand per la vasta gamma cromatica e la notevole intensità dei colori.

Farrow and Ball ha una cartella colori aggiornata di 132 colori brillanti e molto pigmentati e ha collaborato con il National Trust del Regno Unito per la nella formulazione di corrispondenze quasi esatte dei colori utilizzati nel restauro degli interni e degli esterni di edifici di valore storico.

L’azienda è nota anche per la sua grande vocazione ambientalista; a partire dal 2010, infatti, Farrow and Bell ha spostato tutta la sua gamma di vernici a olio verso finiture eco-friendly a base di acqua e con una bassissima presenza di composti organici volatili. Altre scelte interessanti in questo senso sono i barattoli di vernice riciclabili e la produzione di carte da parati con carta proveniente da foreste sostenibili. Parliamo quindi di un’azienda che dà un grande valore alla sostenibilità, un argomento che sappiamo essere di scottante attualità e importanza.

Gli impieghi delle vernici Farrow and Ball sono molteplici: interni ed esterni, pavimenti (sia in legno che in cemento), legno e metallo, finiture a parete e molto altro ancora. La stessa cura utilizzata nella produzione di smalti e vernici è impiegata anche nella creazione della carta da parati che viene realizzata con le medesime tonalità.

Due parole su Rezina

Come detto, uno dei pochi rivenditori ufficiali italiani di Farrow and Ball è Rezina, azienda di Torino molto nota nel settore di vernici, smalti e carte da parati. L’esperienza dell’azienda è pluridecennale e ciò le permette di offrire prodotti di altissima qualità, sempre al passo con i tempi. Importantissimo anche l’aspetto della consulenza che gli operatori che lavorano in azienda possono fornire ai clienti che si recano nella sede di Torino, siano essi professionisti oppure clienti privati.