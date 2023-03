Scalette bagno e scale reali per imbarcazioni: perché sono importanti

Quando parliamo di scale per imbarcazioni, si può fare riferimento a due tipologie di scale diverse fra loro come, per esempio, le scalette bagno e le scale reali.

Pur avendo scopi diversi, si tratta di due elementi di notevolissima importanza per qualsiasi imbarcazione di una certa importanza (yacht, superyacht ecc.). Vediamo brevemente di cosa si tratta

Scalette bagno

Le scalette bagno, come facilmente si può intuire, sono quell’accessorio il cui scopo è quello di facilitare la risalita sull’imbarcazione a seguito di un tuffo in mare per un bagno (ma sono altresì utilissime anche dopo un’accidentale caduta in acqua).

Si deve infatti considerare il fatto che risalire a bordo di un’imbarcazione quando non è presente un’apposita scaletta non è un’impresa così facile come si potrebbe essere portati a pensare, nemmeno se si ha una grande dimestichezza con il nuoto e non si hanno problemi a nuotare al largo. Ecco, quindi, che dotare la propria imbarcazione con scalette bagno è una scelta di buon senso e lungimirante che tiene in debito conto, com’è giusto che sia, la sicurezza dei passeggeri.

Per quanto riguarda le tipologie e i materiali, esistono diverse proposte in commercio; Opacmare, per esempio, propone scalette per yacht (e anche per altri tipi di imbarcazione) sia manuali che automatiche; il materiale utilizzato è l’acciaio inox gli scalini sono realizzati in legno teak, materiale che consente una perfetta aderenza del piede così da aumentare il livello di sicurezza e di comfort.

Scale reali o SCALE DI BANDA

Una funzione diversa da quella delle scalette bagno è quella delle cosiddette scale reali il cui scopo principale è quello di assicurare il maggior comfort e la maggiore sicurezza dei passeggeri nell’accesso a bordo dell’imbarcazione e, ovviamente, anche nella discesa.

Gli scopi principali delle scale reali, quindi, sono essenzialmente quelli delle passerelle per barche, ovvero di assicurare la salita e la discesa a bordo in tempi rapidi e, soprattutto, in assoluta sicurezza.

Anche le scale reali sono azionabili idraulicamente; la struttura principale è realizzata solitamente in acciaio inox e gli scalini in legno teak.

Scalette bagno e scale reali: l’importanza del fattore estetico

Le scalette bagno e le scale reali sono destinate a imbarcazioni di lusso, come yacht, superyacht ecc. Ovviamente, l’aspetto sicurezza è il fattore che deve essere preso primariamente in considerazione; detto ciò, anche il lato estetico, vista la tipologia di imbarcazioni in questione, non è sicuramente da trascurare.

È infatti necessario che queste soluzioni risultino di altissimo livello anche per quanto riguarda il loro aspetto esteriore che deve essere in perfetta armonia con l’imbarcazione; non ci si può assolutamente permettere che siano “un pugno in un occhio”. A tale scopo devono essere sempre realizzate con materiali di primissima qualità e il loro design deve essere studiato nei minimi particolari.

La personalizzazione

Altro aspetto da non trascurare è la possibilità che questi accessori siano personalizzabili a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente, sia per quanto riguarda la funzionalità (fondamentale è la loro adattabilità in termini di dimensioni e caratteristiche della barca), sia per quanto concerne l’aspetto estetico che deve soddisfare il proprietario in tutto e per tutto.