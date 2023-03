Registrazione figli coppie omogenitoriali, l'invito dei Radicali: "Sindaci disobbedite allo stop"

"Se ai diritti non si arriva con la forza del Parlamento si arriva con il coraggio delle disobbedienze civili. Chiediamo ai sindaci di registrare i figli delle coppie omogenitoriali, la mobilitazione di massa obbliga a risposte", dichiarano così in una nota Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi (coordinatori dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta) e Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani).

"Il nostro consigliere Silvio Viale ha depositato oggi il testo della mozione congiunta di +Europa e Radicali Italiani presentata ieri alla Camera dei Deputati, auspichiamo l'approvazione. Nel mentre chiediamo al sindaco Stefano Lo Russo un incontro, è stato il primo colpito dal divieto e apprezziamo il suo impegno per l'evento che si terrà il 12 maggio".