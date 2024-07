Crisi dell'auto, Palombella (Uilm) scrive a John Elkann sul destino di Maserati: "La salvezza? Uno spin off con Ferrari"

Un appello accorato per "salvare" Maserati. Uno dei marchi più prestigiosi e apprezzati dell'automotive mondiale, ma che in questi anni sta vivendo enormi difficoltà, soprattutto nel polo torinese. Ecco il senso della lettera che Rocco Palombella, segretario nazionale della Uilm, ha scritto a John Elkann, presidente di Stellantis. In attesa dell'incontro ministeriale del 7 agosto prossimo.



"Sento la necessità - si legge nella lettera - di porre alla Sua attenzione il momento, oserei dire drammatico, che sta attraversando il marchio automobilistico Maserati, tra i più conosciuti in tutto Mondo e icona del Made in Italy".

L'accelerazione, poi la frenata

E se dal 2010 in poi le cose erano andate piuttosto bene, con una crescita "sette volte superiore rispetto ai cinque anni precedenti", ora i tempi e le cose sono cambiati. "Negli ultimi due anni la situazione è cambiata completamente, si sono esauriti quasi tutti i modelli in produzione raggiungendo il minimo storico. Lo stabilimento di Grugliasco è stato chiuso, lo stabilimento Ciro Menotti di Modena, fiore all’occhiello del Tridente, è quasi fermo e l’Innovation Lab sta per essere smantellato, mentre a Mirafiori è cessata la produzione di Levante e a Cassino si producono poche unità di Grecale".

Cassa integrazione e posti di lavoro persi

L'effetto è chiaro: "Migliaia di lavoratori in cassa integrazione, perdita di posti di lavoro e di preziose professionalità, che in molti casi hanno rafforzato i competitor.