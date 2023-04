CinemAutismo: al via la 15esima edizione della rassegna dedicata allo spettro autistico

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, torna “cinemautismo”, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata allo spettro autistico, alla sua XV edizione. L’appuntamento è per domenica 2 aprile al cinema Greenwich Village di Torino e, come da tradizione, l’ingresso è gratuito.

La rassegna, che prevede la proiezione di due film, si svolge domenica 2 aprile e inizia con I mille cancelli di Filippo di Adamo Antonacci, ironico e affascinante ritratto di Filippo Zoi, un ragazzo autistico con la passione per i cancelli e il disegno. Il documentario delinea, tassello dopo tassello, il complesso universo di Filippo, tra attività giornaliere, ore dedicate al disegno, impegni famigliari e momenti di difficoltà (ore 18.00 al Greenwich Village). Il film, girato nel 2022 e presentato a numerosi festival, sarà introdotto e commentato dal regista e dal padre di Filippo, Enrico Zoi.



La giornata prosegue e si conclude con l’anteprima nazionale di He’s My Brother di Cille Hannibal e Christine Hanberg, intensa e poetica opera danese che ritrae la vita familiare di Peter, un giovane uomo autistico nato sordo e cieco. Il film è raccontato attraverso gli occhi della sorella minore, la co-regista Christine Hanberg, che esplora il suo ruolo di sibling e tutrice, e si interroga - con disarmante onestà - sul significato dell’essere responsabile della vita di un’altra persona (ore 21.00 sempre al Greenwich Village). Christine Hanberg, assieme alla madre Jonna, sarà presente in sala per introdurre e commentare il documentario che si è aggiudicato nel 2021 la menzione speciale al Copenhagen International Documentary Film Festival (CPH: DOX), uno dei maggiori festival internazionali dedicati al cosiddetto “cinema del reale”.

“cinemautismo” è una rassegna curata da Marco Mastino e Ginevra Tomei e organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, grazie al sostegno di Angsa Torino ODV, Gruppo Asperger Piemonte APS, ANFFAS Torino APS, Fondazione TEDA per l'autismo onlus, Motore di Ricerca - Comunità attiva e Fondazione CRT. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Città di Torino, da Fondazione Paideia Ente Filantropico e dal Comitato Siblings Onlus.