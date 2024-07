Le forze dell'ordine scendono in piazza: "Gli agenti meritano rispetto da questo Governo" [FOTO]

"Siamo qui in piazza per protestare contro la proposta di rinnovo contrattuale. Attualmente per i corpi di polizia non forniscono un adeguamento contrattuale sufficiente.- ha dichiarato il segretario provinciale di Silp Cgil Torino, Tommaso Canelli -. Gli agenti meritano rispetto da questo governo, il quale non affronta il problema di carenza di organico, ma soprattutto non rimedia al mancato riconoscimento di diritti per le forze dell'ordine come sul tema dello sciopero. Si tratta di riconoscere un dignità professionale a uomini in divisa. Chiediamo al governo di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale".