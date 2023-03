Gospel alla Fiera Agricola: sabato 1 aprile a Sangano grande festa con il Free Voices Gospel Choir

Sabato 1 aprile alle 21 in piazza Marco Matta a Sangano il Free Voices Gospel Choir sarà protagonista della serata clou della diciassettesima fiera agricola, artigianale e commerciale organizzata nel fine settimana dal Comune di Sangano e dalla Proloco Locale in collaborazione con Coldiretti Torino, Smat, Unione Comuni Montani Valsangone e Regione Piemonte.

Una serata speciale, all’aperto, nella piazza centrale di Sangano, all’insegna della musica black, e delle sonorità coinvolgenti blues e jazz che il mass choir di Beinasco, fresco di festeggiamenti dei sui primi 25 anni di attività, offre da sempre al pubblico numeroso ed appassionato che affolla i suoi concerti. In programma brani della tradizione gospel e del repertorio consolidato del free, ed alcune importanti novità frutto di una recente collaborazione con artisti internazionali come Rudy Fantin e Noreda Graves.





E’ stato un vero piacere per noi del FREEVOICES - sottolinea la Direttrice Laura Robuschi - aderire all’invito del Comune per questa serata di animazione sul territorio che ci permette di condividere col pubblico le emozioni ed il messaggio di speranza e di fiducia nel futuro tipico della musica gospel. Il nostro mass choir ha festeggiato da poco i 25 anni dalla sua fondazione ed è per noi motivo di orgoglio testimoniare nei concerti la passione per la musica black che accumuna i circa 90 tra coristi, musicisti solisti e ballerini del FREE. Noi ci mettiamo, da sempre, il cuore, oltre che la voce! Vi aspettiamo, e sarà un piacere muoverci all’unisono con la piazza.

“La nostra Associazione – commenta Sergio Rofi Pallone Presidente dell’Associazione Voci Libere – prosegue l’attività sul territorio torinese (e non) e collabora con Enti Locali e con Associazioni di volontariato per organizzare eventi che uniscano momenti di musica e spiritualità ad eventuali iniziative a sostegno di eventi benefici o di sensibilizzazione. Momenti anche intensi, che avvicinano con semplicità chi sul territorio opera con passione e attenzione al prossimo.

Oltre 700 concerti realizzati, piu di 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice Laura Robuschi, 7 compact-disk autoprodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale (come Bazil Meade MBE e London Community Gospel Choir, Daniel Tenbaek e By Grace Stoccolma, Karen Gibson MBE Londra, Cheryl Porter Chicago, Bob Singleton e Gospel People NY, Anthony Morgan and Inspirational Choir of Harlem NY, Joe Polo NY, Ashley Davis, Pastor Chris Harris Chicago, Emmanuel e Ruth Waldron Norvegia, Isaac Cates, Von Phoenix Atlanta, Angie Cleveland North Caroline) e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati (tra cui: Emergency, Aisla - sclerosi laterale amiotrofica, Altro Domani - disabilità neurovegetative, AIDO, AIRCC di Candiolo, AVIS, Rainbow for Africa, Sermig, Oltre i confini, Casa UGI, Fondazione Magnetto, Fca Italy, AC Milan, Juventus FC e moltissime altre)

Sono i numeri che ben rappresentano gli ormai 26 anni di attività dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata per di divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir, tante voci libere e diverse esperienze, storie e sentimenti religiosi di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica che vuole essere in primo luogo messaggio di fede e di speranza. Dal 2000 il Free Voices Gospel Choir promuove “Gospel sotto le stelle”, tra le più importanti manifestazioni a carattere nazionale, che quest’anno il 7, 8 e 9 luglio brinderà alla sua 23° edizione, e che ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati e professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali.