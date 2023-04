Mirafiori: la storia della FIAT a Torino

Poche volte accade che un’azienda diventi parte integrante della cultura di un popolo, poiché al luogo in cui prende vita si lega indissolubilmente e, a sua volta, la città riconosce se stessa nell’identità del brand. È questo il caso di FIAT Mirafiori, lo storico stabilimento che per Torino non è soltanto un grande centro industriale, bensì un simbolo stesso della capitale sabauda.

Un legame, quello tra la città e la fabbrica, che esiste addirittura da prima che il complesso aprisse i battenti: basti pensare che Mirafiori è il nome del quartiere in cui sorge, un luogo destinato a divenire il cuore pulsante della produzione di automobili per gli anni a venire.

Nata per sostituire la struttura del Lingotto, che resta oggi un altro luogo rappresentativo della storia di Fiat, la fabbrica di Corso Agnelli fu un’opera che non conobbe eguali, non solo per via delle sue dimensioni, ma perché fu fondamentale per la crescita industriale dell’intero Paese.

In questo articolo ripercorreremo la storia dello stabilimento automobilistico di Mirafiori, dal giorno della sua apertura fino ai giorni nostri, sottolineandone l’importanza che ha avuto e che ha ancora per il settore automotive.

Le origini

Il progetto per la costruzione della fabbrica di Mirafiori fu portato a termine negli anni ’30; già all’epoca l’innovazione era al centro delle prerogative di casa Fiat, per via della disposizione delle strutture, pensata per favorire la perfetta illuminazione degli ambienti. Con circa 20 km di linee ferroviarie e 11 di tunnel sotterranei, la struttura fu inaugurata nel 1939, un periodo, come sappiamo, non semplice per un’Italia che di lì a poco sarebbe entrata in guerra. Si dovette infatti attendere la fine del conflitto perché lo stabilimento entrasse realmente in funzione.

Questo fu anche il luogo in cui le grandi proteste operaie ebbero inizio, nel marzo del 1943, con uno sciopero considerato il primo episodio in assoluto di questa portata, da cui se ne generarono molti altri in tutto il Nord Italia.

Le automobili celebri

Tra gli altri modelli nati a Mirafiori e divenuti celebri abbiamo Panda e Uno, che hanno fatto registrare, nel periodo tra l’’80 e il ’90, record di vendita mai visti in tutto il nostro Paese e all’estero, tanto che Fiat ha gradualmente sviluppato il suo business acquisendo nuovi marchi.

Anni 2000

In tempi recenti, dopo oltre 80 anni dall’apertura di quella che è diventata la fabbrica automobilistica per eccellenza, simbolo della rivoluzione industriale italiana e grande orgoglio per la città di Torino, Fiat è un’azienda leader del settore automotive a livello globale. Da poco è parte del gruppo Stellantis che include marchi come Abarth, Lancia, Jeep, Peugeot e Maserati.

Rispetto a quest’ultimo, è interessante sapere che è proprio nello storico stabilimento di Mirafiori che si concentra gran parte della produzione; uno dei progetti più importanti è, ad esempio, quello per il SUV Maserati Levante.

Oggi, nel quartiere dove l’impero di Fiat è nato, si apre una nuova era, quella dell’elettrico, per cui sono state investite ingenti somme di denaro e avviati progetti innovativi. Le sedi industriali sono adesso centri di produzione all’avanguardia, che ospitano anche tecnologie robotiche e fabbricano modelli di auto futuristici ed ecologici.