Chiunque leggerà questo articolo come si può benissimo immaginare capirà che non è facile parlare di zanzare e malaria, ma allo stesso tempo comprenderà che è un argomento di fondamentale importanza anche per noi europei seppur quando parliamo di zanzare quando parliamo di malaria è chiaro che ci riferiamo principalmente alle zone subtropicali e le zone tropicali del mondo.

Ma in ogni caso intanto la prima cosa da sapere è che la malaria è causata da un parassita che viene trasmesso all'uomo da una puntura di varie specie di zanzare che fanno parte di quello che viene chiamato il genere anopheles e questa è già una prima informazione utile da conoscere.

Come dicevamo principalmente queste zanzare e quindi anche la malaria sono diffuse più nei Paesi in via di sviluppo, però è ancora presente anche in Europa questo problema e soprattutto In alcune zone in Europa, e cioè nei paesi del Sud come la Spagna, la Grecia e purtroppo anche l'Italia che comunque sono ancora considerati dei Paesi a rischio per esempio per dall'Organizzazione Mondiale della Salute.

Questo tipo di problema esiste perché ancora ci sono delle zanzare infette e in ogni caso fortunatamente in Europa ci sono delle misure preventive che riguardano la disinfestazione delle aree a rischio utilizzando degli insetticidi.

Teniamo presente che se parliamo dell'Europa nello specifico per quanto riguarda queste problematiche della zanzara parliamo della specie Anopheles maculipennis che risulta essere un tipo di zanzare comune come in quei paesi d'Europa che dicevamo sopra ai quali dobbiamo aggiungere anche il Portogallo ed è una specie che riesce a trasmettere il parassita con la puntura.

Certamente è chiaro che la diffusione che c'è nei nostri paesi non è lontanamente paragonabile ai paesi in via di sviluppo ed è limitata a quei viaggiatori che magari si recano nelle zone a rischio e poi rientrano in quei Paesi che menzionavamo.

Ma questo non significa che possiamo mollare l’attenzione perché è un argomento sul quale invece ci vuole sempre un monitoraggio da parte dei singoli Paesi, oltre che dell'Europa unita e da questo punto di vista il contributo delle imprese di disinfestazione può essere davvero molto importante come vedremo meglio nella seconda parte dell'articolo.

Le aziende di disinfestazione possono svolgere un ruolo importante contro la diffusione delle zanzare che provoca la malaria

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque queste aziende di disinfestazione possono dare un grosso contributo per quanto riguarda evitare la diffusione di quelle zanzare che poi provocano la malaria eliminandole e prevenendo la loro proliferazione.

Per intervenire efficacemente contro questo fenomeno le imprese di cui stiamo parlando hanno le tecniche e i loro metodi dipendendo dalla situazione specifica e dalle esigenze del cliente e soprattutto da quale ambiente si possono trovare queste zanzare, e quindi possono utilizzare per esempio degli insetticidi specifici, così da eliminare le zanzare adulte o magari possono usare anche dei trattamenti per eliminare direttamente le larve delle zanzare.

L'importante è seguire i loro consigli e farsi fare un preventivo molto dettagliato prima di decidere a chi affidarsi.