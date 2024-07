Viabilità, da domani istituita la circolazione a rotatoria tra la Provinciale 24 e la Statale 25 a Villar Focchiardo

Sono quasi terminati i lavori per la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria tra la Strada Provinciale 24 del Monginevro e la Statale 25 del Moncenisio a Villar Focchiardo. Da domani, giovedì 1° agosto, sarà istituita la circolazione a rotatoria sull’anello giratorio che costituisce la nuova intersezione tra le due due arterie. La nuova viabilità è allestita in modalità provvisoria, dal momento che il cantiere è ancora aperto.

I lavori per la nuova intersezione erano stati avviati nel giugno del 2023 e l’ultimazione è prevista nel mese di settembre. Tra le lavorazioni in programma nelle prossime settimane vi è la stesa del tappeto di usura definitivo. Al momento permangono la segnaletica orizzontale di colore giallo e il limite di velocità di 30 km orari nell’area di cantiere.

“Parliamo di un’opera pubblica attesa da molto tempo, che comporta un investimento di 1 milione e 400.000 euro e che comprende anche la realizzazione di una corsia di accumulo dedicata alla svolta a sinistra verso la Provinciale 202 e il posizionamento di due golfi di fermata per i mezzi del trasporto pubblico locale. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo – La nuova intersezione migliorerà significativamente la sicurezza sulla Provinciale 24 in uno dei nodi più trafficati del tratto tra Borgone Susa e Susa. È un passo per la più complessiva messa in sicurezza dell’arteria. L’apertura dell’intersezione a rotatoria nel mese di agosto agevolerà sicuramente il traffico turistico. Senza contare che, considerato l’intenso traffico leggero locale e il transito di mezzi pesanti diretti al confine con la Francia, la Provinciale 24, insieme alla Statale 25, si configura come alternativa all’autostrada A32, attualmente interessata da numerosi cantieri”.