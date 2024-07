Sgomberata la "Barca occupata" di via Avondo: vetri rotti, mura imbrattate e materassi fatiscenti [FOTO]

Sgomberata la "Barca occupata" in via Avondo

Vetri rotti, mura imbrattate, materassi fatiscenti e addirittura una siringa conficcata in un giocattolo per bambini. Questa è solo una piccola porzione dell'immagine con cui si presenta lo stabile di via Avondo, nel quartiere Barca Bertolla, recentemente sgomberato dalle forze dell'ordine dopo un'occupazione abusiva che perpetuava da anni.

L'ex polo di servizi caduto in disgrazia

L'edificio era un ex polo che offriva vari servizi per i residenti del quartiere, come l'aiuto e l'assistenza per i disabili. Dunque un grosso stabile con ampi spazi e sopratutto con un grande cortile da ambo i lati. Oggi invece si è trasformato in un rudere a cielo aperto. Appena entrati dal cancello di via Avondo infatti, non si può non notare la quantità di immondizia al suo interno: divani bucati, gomme di automobili, cassette di legno e una grossa quantità di biciclette rotte e degradate.

Il futuro nel volontariato

Sicuramente non tutto è perduto, anzi c'è chi ha già individuato un grosso potenziale in questo luogo. E così, tramite la pubblicazione di un bando, il Comune di Torino (proprietario dell'immobile) ha provveduto ad assegnarne la gestione all'associazione di volontariato AYE Aps. Associazione che, nella giornata di ieri, ha effettuato un sopralluogo con il presidente della Circoscrizione 6 e l'assessore alla Casa e alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, per individuare i possibili progetti di riqualificazione realizzabili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TorinOggi (@torinoggi.it)



“Mentre il sindaco Lo Russo, sulle pagine dei giornali, continua a riempirsi la bocca con le parole legalità e sicurezza, dove Fratelli d’Italia già amministra la sicurezza e la legalità tornano davvero- ha commentato l'assessore alla Casa e alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone -. Grazie ad un bando, che ha permesso l’assegnazione di questo spazio ad un’associazione di volontariato, l’intera comunità potrà tornare ad usufruirne, a partire dai tanti giovani che vivono in questa periferia. Sosterremo questa realtà che promuove un divertimento sano, facendo da contraltare al culto dello sballo tanto in voga nei centri sociali".