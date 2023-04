L'associazione Amico Libro OdV organizza incontro con Don Ermis Segatti per parlare di religione, pace e giustizia

Don Ermis Segatti consegue la maturità classica nel 1957, durante gli studi filosofici-teologici presso il Seminario Maggiore di Rivoli, in provincia di Torino. Ordinato sacerdote diocesano nel 1962, viene incaricato dell'insegnamento di Lettere presso la sezione Vocazioni Adulte del seminario e presso il Liceo Classico Parificato "Maurilio Fossati", dal 1962 al 1974. Nello stesso tempo completa la sua formazione universitaria, conseguendo a Torino la Laurea in Letteratura Tedesca (1967) e in seguito la Laurea in Storia del Cristianesimo (1969) presso la medesima università. A partire dalla chiusura del Liceo Classico "M. Fossati" interno al Seminario di Rivoli, insegna nelle Scuole Statali di vario grado, dal 1972 al 2003. In particolare, dal 1979 al 2003 insegna Letteratura Italiana e Latina presso il Liceo Scientifico Statale "Charles Darwin" di Rivoli, Torino.