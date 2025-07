Conticelli-Patriarca (Pd): "Organico sottodimensionato in carcere, mette a rischio laboratori e attività"

"Oggi, nel cinquantesimo anniversario della riforma carceraria abbiamo visitato, all’interno della casa circondariale Lorusso e Cutugno, la mostra delle opere a olio su tela, realizzate dalle allieve ristrette del padiglione femminile, sotto la supervisione dell’artista

Elena Zambon.

"Siamo state accompagnate da Alessandro Di Mauro, presidente dell’associazione Avvalorando, presente nel carcere torinese con laboratori artistici, culturali e formativi, dalla pittura al teatro.

"Purtroppo, come ogni anno l’endemica situazione di sotto organico del personale si fa sentire in maniera evidente nei periodi estivi, con i turni delle ferie. In questa fase le attività sono pochissime e questo si ripercuote sulla situazione fisica e psicologica dei detenuti e delle detenute nei mesi in cui, anche a causa del caldo, le carenze strutturali del carcere diventano più evidenti.

"I risultati del laboratorio artistico mostrano come l’implementazione delle attività che accompagnino concretamente i percorsi di rieducazione potrebbero rappresentare un valido aiuto nella gestione delle tensioni all’interno delle strutture penitenziarie.

"La carenza di personale e di investimenti nei percorsi alternativi si ripercuote anche sulla difficoltà di organizzare tirocini e possibilità di pena alternative all’esterno, elemento che solleverebbe un po’ anche il disagio legato al sovraffollamento.

"In sostanza, non abbiamo bisogno di moltiplicare le carceri, ma di investire nella attività e nella gestione, oltreché nel recupero strutturale di quelli attuali.

"L’anniversario della riforma carceraria, che , in una stagione di grande vivacità legislativa e riformatrice, avrebbe dovuto tradurre i principi costituzionali in funzione riabilitativa e nel rispetto dei diritti delle persone ristrette, è la giusta occasione per valorizzare esperienze positive coltivate da realtà come Avvalorando all’interno del Lorusso e Cutugno, che oggi più che mai meritano il sostegno concreto di tutte le istituzioni competenti, dal livello nazionale a quello territoriale".



A dirlo Nadia Conticelli, consigliera regionale Pd, Lorenza Patriarca, vicepresidente Commissione Cultura Comune di Torino, Paula Voerzio, Mattia Fenoglio, Jacopo Geromin, Giovani Democratici Torino.