Dissuasori per la sosta nella Campidoglio pedonale. Si punta ad accendere le telecamere entro l’anno

Servono circa 50mila euro per installare dissuasori della sosta nell’area di Campidoglio e poter rendere effettiva in toto la pedonalizzazione del Borgo, avviata ormai da quasi un anno. Gli ostacoli sono necessari in quanto nell’area pedonale i marciapiedi sono a raso con la strada. Chi entra nell’area, pur avendo il permesso, poi parcheggia dove non deve e questo rende vana la fruibilità a piedi o con mezzi leggeri nell’area compresa tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via Netro.

L’annuncio in risposta a un documento della Lega

La cifra è stata comunicata dall’assessora alla Mobilità della Città di Torino Chiara Foglietta durante una commissione convocata ieri, mercoledì 23 luglio in Sala Orologio. In discussione una proposta di mozione avanzata dalla consigliera della Lega Elena Maccanti e presentata dal collega di partito Giuseppe Catizone.

In particolare, il punto sulla malasosta nel documento di Maccanti, assente per impegni parlamentari, ha dato il là all’assessora per annunciare che è in corso una ricognizione con gli uffici tecnici per trovare questi fondi e poter agire al più presto con i dissuasori.

L’attivazione delle telecamere

Il progetto, questo è l’auspicio, potrebbe essere completato in autunno. Così si potrà procedere anche con l’attivazione delle cinque telecamere posizionate ai varchi delle vie Rocchetto, Rivara, Musinè, Rocciamelone e Fiano, su cui è arrivato il via libera del Ministero. Perché diventino operative (e sanzionatorie) una volta accese hanno necessità di 30 giorni di pre esercizio con presenza di Polizia Locale sul posto. Poi, dopo il mese, partiranno le multe per chi entra nel Borgo del Museo d’Arte Urbana senza aver il permesso.

Pedonalizzazione già segnalata

Ma, nei fatti, la pedonalizzazione è già attiva da tempo con la segnaletica già posizionata e visibile da chi sorpassa il varco. Prima i dissuasori, quindi, poi l’accensione delle telecamere (con un mese di prova senza multe) e poi la piena attivazione. Tempi certi, al momento, non ce ne sono. La volontà dell’assessorato è di rendere il monitoraggio degli accessi attivo entro la fine dell’anno.

L’altro punto del documento di Maccanti, sull’istituzione di zone adibite alla sosta per carico/scarico in orario 10:30-12:30, in quanto misura già presa in considerazione, è stato ritirato.

“Non si torna indietro"

"Siamo assolutamente in linea con l'intenizione espressa dall’assessora Foglietta sul fatto che per la pedonalizzazione in Campidoglio non si torna indietro - è il commento del presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re - l’auspicio è che questa soluzione possa attivarsi il prima possibile con l'accensione delle telecamere”.