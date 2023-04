Meteo, nuvole per Torino e provincia, ma l'uovo di Pasqua non porta la sorpresa della pioggia

Un nucleo di aria instabile oggi attiverà rovesci e temporali sui settori meridionali del Piemonte e in Liguria, ma già da domani tempo stabile condizionerà il weekend di Pasqua, con nuvolosità più consistente solo nella giornata di Pasquetta.

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile bel tempo con poche nubi e assenza quasi totale di precipitazioni, aumento delle nubi solo il giorno di Pasquetta, ma senza fenomeni significativi. Temperature in rialzo, con massime che arriveranno fino a 18/20 °C, minime in pianura tra 6 e 9 °C, anche se localmente domani mattina potrebbe esserci ancora qualche gelata isolata nelle zone rurali. Venti generalmente deboli di direzione variabile anceh se in prevalenza orientali, solo nella notte tra lunedì e martedì si attiveranno temporanei venti di Foehn sulle Alpi, che dureranno fino al pomeriggio successivo.