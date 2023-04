Parole di vita e campanelli di bici per Gabriele Del Carlo: l'ultimo saluto all'attivista ciclabile più sorridente e tenace di Torino [FOTO e VIDEO]

Dalle piste ciclabili cittadine a quelle del ricordo e della memoria: Torino ha salutato per l'ultima volta uno dei suoi figli “in bicicletta” più attivi e tenaci, quel Gabriele Del Carlo morto a soli 39 anni sotto una valanga in Valtournenche insieme all'amico Velio Coviello; le due cerimonie funebri si sono svolte entrambe questa mattina a poche ore di distanza l'una dall'altra.

Vita, luce e sorriso

Vita, luce, sorriso: sono state queste le parole ricorrenti nei moltissimi messaggi di commiato lasciati da parenti e amici, e chiusi tra gli applausi dalla mamma di Gabriele: “Quando ero incinta - ha ricordato - la pancia mi tremava: eri tu che stavi già pedalando. La vita ci ha regalato quasi 40 anni insieme, non ti fermavi mai e sarai sempre in movimento: ti abbiamo rincorso, alcune volte raggiunto e altre volte siamo rimasti indietro, oggi che siamo un po' più al buio faremo in modo di mantenere viva la tua luce”. Con lei anche la compagna, Maria: “Il tuo sorriso – ha aggiunto - sarà la mia luce. Come mi insegnavi tu, lascerò indietro le cose brutte per tenere solo quelle belle, come la tua leggerezza e la tua libertà: buona gita e divertiti”.

Gli amici e la bici

Non potevano mancare quelle decine di amici e conoscenti che hanno condiviso con Gabriele anni di attivismo per promuovere la rivoluzione ciclabile in città, e che oggi lo hanno accompagnato in bici fino alle porte del Cimitero Monumentale a suon di campanello: “Siamo - ha affermato la presidente di FIAB Torino Bike Pride Elisa Gallo – una meravigliosa comunità di persone che tu hai contribuito a creare e che ogni giorno diventa migliore grazie a quel mezzo gentile che è la bicicletta. Eri un punto di riferimento per il tuo impegno, la tua irrequietezza e il tuo attivismo: senza di te non saremo più gli stessi, ci mancherai come amico e come compagno di lotte, ma di strada da fare ce n'è ancora tanta come ci ricordavi sempre anche tu”.

Il saluto della politica

Infine la politica, passione che ha coinvolto Del Carlo fin dal 2012, quando fu eletto in Circoscrizione 8 nelle fila di Sinistra Ecologia e Libertà: tra le personalità presenti Chiara Appendino, Alberto Unia, Antonino Iaria, Jacopo Rosatelli e l'ex assessora alla mobilità Maria Lapietra, di cui è stato staffista durante l'amministrazione targata Movimento 5 Stelle: “Per noi - ha dichiarato quest'ultima – eri come un figlio, un ragazzino, ma capace di stupore e di meraviglia: credevi nell'impossibile e ci hai travolti con la tua capacità di vivere i minuti come fossero anni. Avevi fretta di fare qualcosa di buono per la città e ci hai fatto togliere i paraocchi con il tuo fanciullesco amore per la vita. Purtroppo non posso più dedicarti una ciclabile, ma quando ne percorreremo una non potremo non pensare a te”.

"Pedaliamo per Gabriele e Velio”

Mercoledì 12 alle 18.30, nel decennale dalla fondazione del Bike Pride Torino, si svolgerà una pedalata collettiva per ricordare i due amici, con partenza dal Cecchi Point e arrivo al Parco del Valentino. Nel frattempo, è stata annunciata anche una raccolta fondi per realizzare un progetto “che valorizzi e permetta di continuare il suo impegno per la collettività”. Maggiori informazioni sono disponibili sull'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/191378286980153?ref=newsfeed.