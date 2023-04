E’ una delle più importanti tradizioni presenti in tutto il mondo cattolico. Sotto altre forme la troviamo comunque in altre religioni del globo mantenendo lo stesso significato che conosciamo.

La Pasqua deriva dall’ebraico “Pesach” che significa liberazione. La Pasqua quindi, nella religione cristiana, celebra la resurrezione di Cristo dopo la Passione e la morte in Croce. Celebriamo la rinascita, il risveglio, la trasformazione, la vita stessa e il pensiero interiore. La stagione che la rappresenta è proprio la primavera. Ci sono altre feste nel mondo in questo periodo che coincidono con l’essenza della Pasqua cristiana. Parliamo per esempio dell’Holi che si svolge in India. E’ un Festival fortemente religioso

che dura due giorni e coincide con la prima luna piena di marzo. Questo risveglio viene festeggiato con il lancio di polvere colorata e palloncini d’acqua, significando così la distruzione di ogni forma di male, la rinascita interiore del bene sul male, la fine della stagione invernale e l’ingresso della Terra nel periodo fecondo della primavera.

La domanda che dobbiamo farci è la seguente: come possiamo fare noi per rinascere insieme alla Pasqua e alla primavera?. Cosa fare per riequilibrare noi stessi, il nostro spirito e la nostra vita?. Come interagire con il mondo e liberare il nostro desiderio di essere accettati per quello che vogliamo essere realmente?.

La primavera rappresenta proprio questo, il momento della rinascita interiore e fisica.

In questa lettura vorrei dedicarmi alla parte pratica di questo risveglio, dando più leggerezza al contenuto e qualche istruzione per l’uso per superare la spossatezza stagionale che ci aggredisce ogni volta al cambio di stagione, per adattarci ai nuovi ritmi e al passaggio all’ora legale.

Il punto chiave è quello dell’esercizio fisico, del muoversi in mezzo alla natura approfittando della bella stagione, caricandoci di sole e aria pulita. In questa stagione molti avranno disturbi del sonno dovuti a questi nuovi ritmi, all’allungamento delle giornate, oppure soffriranno di sbalzi d’umore o di difficoltà di concentrazione e calo dell’attenzione. Come possiamo gestirli e superarli?.

Cerchiamo, dopo questi anni difficili di pandemia e di incertezza generale, di non essere troppo duri nel pretendere da noi stessi il tutto e subito. Iniziamo dal riorganizzare il nostro guardaroba, la nostra casa, liberiamoci del vecchio comprese le abitudini malsane, per rimettere ordine in noi stessi e aprirci al risveglio. Poniamoci degli obiettivi, che non siano troppo rigidi, e calibrati secondo il proprio modo di essere, per poter essere costanti nel tempo e avere più energia. Affrontiamo un progetto di allenamenti e di movimento serio mirato alla nostra persona. Non è detto però che debba essere un’attività strutturata fin dall’inizio. Camminiamo, andiamo in bicicletta, muoviamoci!!. Dobbiamo pensare allo sport e all’attività fisica non come una punizione, ma come un metodo che ci farà sentire in salute. Modifichiamo le cattive abitudini e il corpo si adatterà ai nuovi obiettivi, per arrivare a sentirci meglio, tonici e più in forma. Iniziamo dallo scegliere allenamenti brevi ma efficaci, seguiti dove è possibile, da istruttori competenti per imparare a consapevolizzare il proprio corpo.

A livello alimentare liberiamoci dal cibo spazzatura, dall’eccesso di cibi dolci, diamoci una motivazione per perseguire un’alimentazione sana ed equilibrata. L’alimentazione, ricordiamoci, rappresenta il 70% non solo del risultato fisico, ma anche del tuo stare bene e del risveglio del tuo metabolismo per poter avere energia. Questa primavera cerchiamo di impostare un nuovo stile alimentare scegliendo alimenti integrali, evitando alimenti confezionati e molto elaborati. Scegliamo, invece, prodotti freschi e poco trattati. Compriamo da negozi di fiducia o andando da contadini presenti sempre nei mercati rionali. Ricordatevi che non dobbiamo rinunciare ai carboidrati. Non dobbiamo contare le calorie, non dobbiamo premiare il trofeo del kilo perso.

I carboidrati servono quanto i grassi e le proteine nel far funzionare il nostro corpo. Scegliamo piuttosto carboidrati integrali a basso indice glicemico ed alto valore biologico; integriamo con verdure di stagione e proteine sane dalla carne a km zero al pesce di mare, ai legumi, da mangiare sempre con i cereali integrali e prediligere già dalla colazione i fiocchi d’avena in una bevanda calda a vostra scelta.

Indispensabile nel programma è avere una corretta idratazione di almeno 2l di acqua al giorno. Questa quantità, comunque, varia a seconda del peso corporeo e delle attività giornaliere. Bere la giusta quantità d’acqua aiuta la digestione, aumenta l’energia, nutre la pelle ed aiuta ad eliminare le tossine.

Tenete sempre una bottiglia d’acqua a portata di mano, così vi ricorderete che avete il compito di terminarla entro il giorno.

In tutto questo la guida di un nutrizionista è assolutamente indicata, perché solo attraverso un progetto costruito da uno specialista potremo vedere i risultati. Non solo in termini fisici ma anche in termini di salute.

In conclusione il consiglio migliore da dare è che non esiste un metodo che valga per tutti su come rimettersi in forma e mantenere uno stile di vita sano.

Occorre partire comunque per tutti dal riorganizzare le proprie routine e abitudini giornaliere per acquistarne di nuove più salutari e che durino nel tempo. Non diamoci, come succede sempre, più obiettivi difficili e ambiziosi da raggiungere insieme e in breve tempo. Ad esempio ogni anno per la prova bikini/costume si vuole raggiungere il massimo della forma in 3 mesi sottoponendosi ad allenamenti estenuanti, diete ferree e ricorrendo a qualunque trattamento estetico o medico estetico ci faccia perdere centimetri.

Mantenersi in salute è qualcosa che non vedi l’ora di fare ogni giorno, divertendoti perché stai bene e rimanendo costante nei tuoi obiettivi in modo duraturo perché vedi i risultati.

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “I Corsivi di Virginia” su www.torinoggi.it, saremo felici di aprire un contatto diretto con te!!