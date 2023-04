“Ampio Raggio” ODV e gli alpini della Taurinense donano uova di Pasqua a tre enti rivolesi

Non si ferma mai la macchina della solidarietà, l’associazione “Ampio Raggio” ODV ha donato uova di cioccolato a diverse realtà del comune di Rivoli, con l’obiettivo di regalare un sorriso alle persone che ne hanno più bisogno.

Nello specifico, grazie anche all’aiuto degli Alpini del Reggimento Logistico Taurinense, comandato dal Colonnello Giuseppe De Luca, le uova pasquali hanno raggiunto il Centro D’ascolto di Rivoli presieduto dall’architetto Adriano Sozza, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Rivoli diretto dal dott. Franco Garofalo e la bottega solidale “Pane sul Muricciolo” presieduta da Renato Fasoli, quest’ultima svolta anche alla presenza del parroco delle parrocchie rivolesi da Don Claudio Furnari.

Alla consegna all’Ospedale di Rivoli e al Centro di ascolto ha presenziato anche il vicesindaco del comune di Rivoli, Laura Adduce, la direttrice dell’ospedale di Rivoli dott.ssa Pamela Morelli e le autorità civili e militari locali.

Il progetto, reso possibile grazie allo sforzo dei volontari dell’associazione Ampio Raggio e degli alpini del Reggimento Logistico “Taurinense”, ha voluto tendere una mano a realtà differenti, che ogni giorno danno il meglio per aiutare chi ne ha bisogno, in ambiti diversi. Il tutto con l’obiettivo, come sempre, di rallegrare le festività di Pasqua, ormai alle porte, anche per chi si trova in difficoltà.