Tessiamo LiberAzioni: parte la raccolta fondi per un festival per mettere in dialogo cinema e carcere

“Tessiamo LiberAzioni” è il progetto selezionato dal bando “Energie di Comunità”. Nato per iniziativa dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino, intende realizzare un festival unico nel suo genere, creando un dialogo tra persone libere e detenute.

Nello specifico, verrà realizzato un ciclo di laboratori, una grande mostra in centro città, un progetto video, un reading di racconti e una proiezione di cortometraggi in Piazza Montale, nel cuore del quartiere Vallette.

Produzioni dal basso è la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Le campagne di raccolta fondi dei quattro progetti selezionati nell’ambito della terza edizione del bando “Energie di Comunità”, promosso da ITASolidale, ente senza scopo di lucro costituito da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS, insieme CSV Trentino - Non Profit Network - associazione riconosciuta che supporta e promuove il volontariato trentino e le diverse espressioni di cittadinanza attiva - per cofinanziare in crowdfunding iniziative di Enti del Terzo Settore per fronteggiare sul territorio le nuove fragilità emerse post pandemia.

Se ogni campagna raggiungerà in crowdfunding il 50% dell’obiettivo economico previsto, ITASolidale - che ha stanziato per l’iniziativa un plafond complessivo di 35.000 euro - erogherà un cofinanziamento pari al rimanente 50%, per un massimo di 5.000 euro a progetto.

Per info: https://www.<wbr></wbr>produzionidalbasso.com/<wbr></wbr>network/di/itas-solidale#<wbr></wbr>progetti-itas-solidale