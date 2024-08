Tragedia all'alba a Torrazza Piemonte: due moto di scontrano, perde la vita una donna

Tragedia questa mattina a Torrazza Piemonte: alle 5.45, infatti, due motociclette si sono scontrate e una donna ha perso la vita.



Sono ancora in corso i rilievi per verificare cause e dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale, all'angolo con via Caduti della Libertà. Uno scooter elettrico condotto da una donna è andato a scontrarsi frontalmente con un'altra moto che procedeva nel senso contrario.



La donna è morta mentre l'altro motociclista è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi.