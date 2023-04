Torino Outlet Village inaugura la stagione delle cerimonie

Torino Outlet Village, una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia, è anche il punto di riferimento per scoprire le principali tendenze di stagione, con una proposta ampia ed in continua evoluzione accompagnata da eventi speciali. Prossime, in ordine di tempo, le settimane dedicate alla cerimonia e all’universo del wedding e della cerimonia in generale con un calendario ricco di sorprese.

Tra eventi ed interventi di esperti del settore, la Cerimonia sarà protagonista a Torino Outlet Village dal 10 al 23 aprile. Ad aprire le danze sarà una delle professioniste esperta di wedding tra le più amate dei social: l’influencer e bridal expert Nicole Cavallo. Protagonista di una masterclass, che si terrà il 14 aprile dalle ore 18:00 presso Starbucks del Village, racconterà ai partecipanti, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti, i tips indispensabili di stile e galateo ed i piccoli segreti per essere l’invitata perfetta.

Nicole Cavallo sarà inoltre alla ricerca del look da cerimonia perfetto nelle boutique e coinvolgerà il suo pubblico social con suggerimenti e idee di outfit da acquistare al Village.

Non mancheranno, poi, due giornate dedicate alla customizzazione. Dal 22 al 23 aprile i clienti del Village potranno far personalizzare i propri acquisti con ricami ed applicazioni firmate da Le Double Trouble di Bologna. L’idea, nata nel 2014 dalla creatività di due gemelle appassionate di moda, artigianalità e accessori, mira a sostenere la cultura della moda circolare e sostenibile, basata sul riutilizzo dei materiali. Tutti i loro accessori sono realizzati rigorosamente a mano e creati con pellami di scarto. Grazie all’inconfondibile artigianalità del Made in Italy e agli abbinamenti discreti e raffinati che contraddistinguono le loro lavorazioni, renderanno ogni capo acquistato unico e irripetibile.

Torino Outlet Village riconferma così la sua volontà di intrattenere i propri clienti proponendo sempre continue novità in linea con le tendenze del momento e rispondendo ai bisogni in continua evoluzione di una moda consapevole ed attenta ai dettagli. Il tempo trascorso a Torino Outlet Village è sempre ricco di sorprese e novità: non solo shopping ma anche eventi esclusivi dedicati alle occasioni stagionali.

Il momento è perfetto per non farsi trovare impreparati per la stagione di cerimonie che sta per cominciare.