Pianezza, appuntamento elettorale al cinema Lumiere. Per Sara Zambaia anche il governatore Cirio

Questa domenica, 16 aprile 2023, dalle 21, al Cinema Lumière di via Fratelli Rosselli 19 a Pianezza , si terrà la serata di presentazione del candidato sindaco per il Centrodestra unito, Sara Zambaia , e della squadra di candidati che la sosterranno in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Tra i tanti esponenti politici che prenderanno parte alla serata il posto d’onore sarà per il Governatore della Regione Piemonte, il Presidente Alberto Cirio, che ha già dato conferma della sua presenza per stare al fianco di Zambaia e per spiegare quanto sia importante fare “rete” con le Istituzioni - in particolar modo con la Regione Piemonte e con il Governo - per rilanciare Pianezza e per portare sul territorio nuove risorse economiche.