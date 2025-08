Contributi per le varianti al Piano regolatore: una proposta per i Comuni

“L’emendamento che ho proposto per interpretare la legge regionale 24/96, con particolare riferimento alla decorrenza dei termini per la revoca in caso di mancata assunzione delle varianti nei tempi previsti dalla norma, è finalizzato a fornire maggiore chiarezza e certezza dei contributi a tutti quei Comuni che hanno ricevuto negli ultimi anni un sostegno per l’adeguamento del loro piano regolatore” afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marina Bordese.

“I Comuni piemontesi in questa situazione sono tanti - spiega Bordese - e i tempi delle relative adozioni sono notoriamente molto lunghi, tanto da vanificare spesso l’assegnazione del contributo regionale a parziale copertura dei costi di adeguamento”.

“Intervenire al riguardo era, a mio modo di vedere, un dovere, anche in termini di rispetto delle relazioni con i nostri Comuni, che governano il territorio sulla base delle esigenze di sviluppo armonico del territorio, ma talvolta si trovano costretti ad adeguare i loro strumenti di pianificazione urbanistica a causa di imposizioni legislative regionali. Ringrazio gli assessori Gallo e Tronzano per la sensibilità ed attenzione dimostrate all’argomento” conclude il sonsigliere di FdI Bordese.