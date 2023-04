A Torino i bidoni per buttare l'olio della frittura arrivano sotto casa (ma va messo in una bottiglia di plastica chiusa)

Tra Barriera di Milano e Falchera sono stati messi circa 50 contenitori blu, in luoghi di aggregazione: scuole pubbliche, supermercati, parrocchie e così via. Un modello che ora verrà replicato sulla Circoscrizione 8. Da corso Corsica 55 a via Nizza 7, da viale Thovez 24 a via Asti 39 fino a via Millefonti 183 arriveranno i bidoni. "Li raccogliamo - ha aggiunto l'esponente della giunta - perché sono altamente inquinanti: questo è uno strumento concreto per il recupero di materia prima da uno scarto che, se mal gestito, ha un impatto negativo sull'ambiente". L'olio vegetale esausto, precedentemente filtrato da impurità ed eventuali residui di cibo, dovrà essere messo in una bottiglia di plastica chiusa per poi essere gettato nei cassonetti blu.