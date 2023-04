Mercato Guala, Chiavarino: "La nuova organizzazione renderà l'area efficiente e moderna, togliendo stalli inutilizzati"

Querelle sulla nuova organizzazione del mercato di piazza Guala.

Durante la Commissione di ieri in Circoscrizione 8, ne è emersa una discussione accesa sull'impostazione del progetto portato avanti dall'Assessorato al Commercio e dai rappresentanti della Commissione dei Mercati.

Un progetto reso possibile grazie ai fondi del Pnrr Piu Mercati e che porta 640 mila euro di investimento sul solo mercato di piazza Guala. Prevista una riduzione da 106 stalli a 51, tutti sistemati all'interno della piazza attorno all'edicola per rendere il mercato più compatto e meglio rappresentato.

Una scelta che non ha convinto tutti, soprattutto alcuni consiglieri come Alessandro Lupi e Rosario Borello. "Un danno per i cittadini, ma soprattutto per i mercatali che vanno a sorteggio i quali avranno solo più pochi stalli".

Non si è fatta attendere la replica da parte della Commissione. "In piazza Guala è pieno di stalli vuoti, se non si interviene andrà a perdersi - commenta Giancarlo Nardozzi, presidente Goia -. Con questo intervento lo accorpiamo, mantenendo tutte le rappresentanze di categoria, inserendo un bagno su via Guala all'altezza circa della Basko e gli allacciamenti necessari per i banchi. Ci saranno poi alcuni posti per i sorteggianti - e aggiunge - Qualche modifica si può ancora fare, ma secondo me è un mercato fatto bene. Poi se ci sono delle critiche, se ne parla e si fanno delle proposte perché altrimenti i mercati di Torino senza in intervento andranno a morire".

Dello stesso parere anche Silvano Rittà, presidente Ubat. "Dobbiamo rivitalizzare qualcosa che non c’è più. Abbiamo deciso di potenziare la parte dei servizi fissi attorno all'edicola, di conseguenza poi anche chi va in spunta avrà la possibilità di lavorare bene".

"Abbiamo la possibilità di investire 640 mila euro un investimento che renderà il mercato efficiente e moderno, favorendo la sinergia tra commercianti e ambulanti, con una riduzione dei costi per Amiat. Il tutto per un’area che avrà un giovamento e rilancio - aggiunge l'assessore al commercio Paolo Chiavarino, chiarendo subito che i margini per eventuali modifiche sono pochi: "L'area in via Piobesi, all'altezza del civico 14, è un’area extra perimetro di mercato e quindi abbiamo deciso di portare il progetto in Circoscrizione per un parere preventivo, ma di base il progetto sarà quello".

Come confermato anche dall'assessore i lavori dovrebbero partire a gennaio 2024 con un termine previsto a gennaio 2025.

"Ci sono alcune richieste di modifiche soprattutto da parte di coloro che conoscono meglio il mercato - spiega da parte sua il presidente della Circoscrizione Massimiliano Miano -. Farò un passaggio con i mercatali e i commercianti per capire i pro e i contro e cercheremo di fare il punto con l'Assessorato per capire se il layout è definitivo o se ci sono margini manovra."