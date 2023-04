TMS Network (TMSN) esemplifica l'eccellenza del mercato delle criptovalute, superando Fantom (FTM) e Solana (SOL) sulla scia delle iniziative blockchain delle banche europee

La criptovaluta è così grande che anche le grandi banche stanno entrando in azione. Recentemente è stato annunciato che due grandi banche svedesi e francesi si sono unite per lanciare una nuova blockchain "proof-of-climate", che potrebbe aprire la strada ad altri progetti di criptovalute basati sulle banche.

Nel frattempo, l'attenzione degli investitori gravita su TMS Network (TMSN), che ha registrato una crescita del 2240%, superando di gran lunga società come Fantom (FTM) e Solana (SOL).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata basata su Ethereum che sta cambiando il volto del trading come lo conosciamo. Come? TMS Network (TMSN) consente agli utenti di negoziare tutti i derivati utilizzando i pagamenti in criptovaluta. Tutto ciò che si deve fare è collegare un portafoglio di criptovalute e iniziare a fare trading - non c'è nemmeno bisogno di iscriversi a un conto! È veloce, sicuro e adatto ai principianti, e innumerevoli utenti si stanno unendo alla comunità di TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN) ha anche organizzato di recente una prevendita per i suoi token TMS Network (TMSN), che garantiscono ai titolari vantaggi unici sulla piattaforma TMS Network (TMSN), come la possibilità di guadagnare commissioni in base al volume di trading. Molti investitori si sono affrettati a partecipare alla prevendita di TMS Network (TMSN) e il valore dei token è aumentato del 2240%, con oltre 4 milioni di dollari raccolti finora.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) è un altro progetto di criptovaluta di cui si è parlato ultimamente, ma non quanto TMS Network (TMSN). Per chi non lo sapesse, Fantom (FTM) si presenta come una piattaforma di smart contract progettata per affrontare alcuni dei problemi di scalabilità che affliggono molte blockchain. I detentori di token Fantom (FTM) possono utilizzarli anche per la partecipazione, la copertura delle commissioni e la votazione delle modifiche alla piattaforma.

Come si è comportato il prezzo di Fantom (FTM)? Il 2023 è stato un anno positivo per Fantom (FTM). Il prezzo dei token di Fantom (FTM) è aumentato costantemente nel corso dell'anno e coloro che hanno investito a gennaio avrebbero potuto ottenere un rendimento del 200% se avessero tenuto duro fino ad ora. Inoltre, Fantom (FTM) ha recentemente annunciato l'aggiunta degli strumenti di sicurezza DeFi alla sua piattaforma, il che ha contribuito a un altro notevole aumento del prezzo.

Solana (SOL)

Poi c'è Solana (SOL). Solana (SOL) è una piattaforma blockchain che esiste dal 2017 e si occupa di ospitare applicazioni decentralizzate (dApp). Solana (SOL) è famosa per le sue transazioni superveloci e le sue commissioni minime, che fanno gola a molti utenti. Nonostante non abbia raggiunto le vette di altri progetti, Solana (SOL) è cresciuta costantemente nel corso degli anni e ha attirato un fedele seguito di utenti.

In termini di prezzo, Solana (SOL) ha raggiunto i suoi massimi nel 2021. A un certo punto, è stata classificata tra le prime 5 criptovalute più importanti del pianeta. Sfortunatamente per Solana (SOL), questi massimi non sono durati a lungo e il valore dei token Solana (SOL) è crollato nel 2022.

Per quanto riguarda il 2023, è stato piuttosto gentile con Solana (SOL), con prezzi di inizio anno inferiori a 10 dollari e un prezzo attuale superiore a 20 dollari, offrendo agli investitori a lungo termine un buon rendimento. La speranza è che Solana (SOL) possa salire ulteriormente in futuro.

Conclusioni

È affascinante vedere le grandi banche che finalmente salgono a bordo del treno delle criptovalute e lanciano i propri progetti, ma potrebbe volerci del tempo prima che queste prime idee si concretizzino. Nel frattempo, progetti come TMS Network (TMSN) offrono un potenziale di investimento straordinario e continuano a crescere a ritmi incredibili, ben oltre Fantom (FTM) e Solana (SOL).

