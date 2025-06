Torino sempre più turistica: nel 2025 sempre occupate 7 stanze su 10. “Ma mancano 5000 lavoratori”

Torino conferma la sua vocazione turistica. Lo dicono i numeri di Federalberghi, che per i primi 6 mesi del 2025 registrano dati ancora migliori rispetto al 2024, con un’occupazione del 70% in 180 giorni delle camere d’albergo.

C’è però una faccia della medaglia più stonata: mancano le figure professionali adatte a sostenere una spinta che sembra ormai inarrestabile. Si stima, secondo Federalberghi, che tra il 2025 e il 2030, potrebbero mancare all’appello circa 5.000 dipendenti in tutto il territorio torinese.

Più in dettaglio, il 2025 si è aperto con un gennaio migliore rispetto allo stesso mese del 2024 (+ 5% circa), proseguendo poi con i mesi di febbraio e marzo in sostanziale pareggio, mentre aprile ha fatto registrare un leggero calo, principalmente dovuto alla presenza dei tanti ponti festivi ravvicinati che hanno indotto i viaggiatori a scegliere l’uno o l’altro e, soprattutto, hanno frenato il turismo business infrasettimanale. Positivo anche il dato di maggio che supera il maggio 2024 anche se di poco (+ 2%) e numeri incoraggianti anche per giugno che si avvia a chiudere con saldo positivo di qualche punto percentuale.