Guida autonoma e aerospazio, Torino chiama Standord per il debutto nell’intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale e decisioni autonome per robot operanti in strumenti di mobilità senza conducente o nell’esplorazione per l’aerospazio. Ecco la cornice all’interno della quale Marco Pavone, neo presidente del comitato scientifico del Centro per l’intelligenza artificiale torinese AI4I, ha aperto le danze: è stato suo il primo seminario pubblico organizzato dal CSP IAS, l’istituto di studi avanzati sostenuto dalla Compagnia di San Paolo all’interno del centro nazionale “AI for Industry”. Negli spazi della Ogr si è parlato di sicurezza e mezzi di trasporto autonomi.

Docenti, studenti universitari, ma anche esponenti di imprese legate soprattutto all’automotive. Ecco la platea che si è trovano di fronte: tante domande e altrettante risposte dal taglio più tecnico, mentre le pomeriggio è in programma un appuntamento dedicato a un pubblico più divulgativo. “Perché l’obiettivo è anche raccontare alle persone non addette ai lavori cosa sta succedendo, andando anche a sfatare timori e preoccupazioni”.

Futuro da scrivere

“Alcuni suoi utilizzi sono ancora da esplorare, ma si tratta di una tecnologia infrastrutturale: che non si vede, ma che sicuramente svolge un ruolo fondamentale”, dice Pavone, docente universitario all’Università di Stanford e responsabile della ricerca sui veicoli autonomi in NVIDIA. “Usa e Cina sono più avanti, al momento, ma siamo ancora di fronte a una tecnologia emergente. Negli Stati Uniti, con la presenza di grandi aziende, la diffusione è forse maggiore, ma si diffonderà anche qui. Si potranno intercalare anche in un tessuto industriale diverso come il nostro. Si potrà fare luce su casi di utilizzo più diffusi”.

Primo evento

Oggi il calcio d’inizio, ma la partita si annuncia lunga e sfidante. “È il primo evento del progetto per promuovere sempre più l’internazionalizzazione del nostro territorio e dell’istituto per gli Studi Avanzati all’interno del Centro AI4I qui a Torino”, dice Marco Gilli, presidente della Compagnia di San Paolo. “Grazie alla sua presenza possiamo approfondire argomenti che sono centrali per il nostro territorio e il suo sviluppo”.

Aziende piccole (e non solo), grandi domande

“Questo è il primo di una serie di seminari che avrà cadenza mensile - dice Antonio Calegari, direttore di AI4I - e contiamo di produrre documenti e studi orientati verso il mondo delle aziende e la società in generale”. “Le nostre aziende sono mediamente più piccole, ma il nostro intento è diffondere le competenze su ciò che fino a ieri non si poteva fare e che si potrà fare domani. Non solo le piccole, ma anche le grandi aziende possono avere difficoltà nel tradurre in concreto le nuove frontiere della ricerca”.