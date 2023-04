L'orgoglio disabile riempie le strade di Torino, un successo la prima edizione del Pride: polemica del M5S sul palco [FOTO]

Un trionfo di gente, di colori, di "normalità". O quantomeno di uguaglianza. E' questo l'effetto più forte e immediato della prima edizione del Disability Pride : la manifestazione che ha fatto sfilare nel cuore del capoluogo piemontese l'orgoglio di chi convive con una disabilità. Bandiere di tutti i colori, cartelli, ironia (e autoironia). Bandiere dell'associazionismo, dei Radicali, addirittura dei No Tav, che in un corteo non mancano mai. Partita da Piazza Carlo Felice, la sfilata ha seguito l'asse di via Roma per arrivare in piazza Castello. Tra i partecipanti, anche il sindaco, Stefano Lo Russo , l'assessore comunale ai Diritti, Jacopo Rosatelli , consiglieri come Silvio Viale, Pierlucio Firrao, Piero Abbruzzese e Giuseppe Iannò , in carrozzina. Proprio il primo cittadino ha ribadito come il tema vada oltre le divisioni e i colori della politica: " E' un tema trasversale, che deve stare a cuore a tutti. Dobbiamo sensibilizzare le persone sul tema dei diritti, della mobilità, dell'accessibilità e in generale dei servizi".

Il disability pride è stato promosso dalla sezione torinese dell'Associazione Luca Coscioni, in collaborazione con 17 organizzazioni locali.

Ma non sono mancati i momenti polemici. Come quella sollevata da Andrea Russi, capogruppo dei M5s in Sala Rossa: "La Giunta Lo Russo ne ha combinata un'altra. Oltre a patrocinare l’evento, la Città ha concesso gratuitamente il palco allestito in Piazza Castello, che però non risulta accessibile alle persone con disabilità e necessita di una rampa. Vista la grave carenza, il minimo sindacale da parte della Città di Torino sarebbe stato contribuire al costo di affitto della rampa di accesso al palco per le persone con disabilità". "Invece - aggiunge il pentastellato - pare che questa spesa sia stata interamente sostenuta dall’organizzazione del Disability Pride, che tra l'altro sta portando avanti una campagna di crowdfunding con cui coprire parte dei costi dell'evento. Lunedì, in sede discussione del bilancio in consiglio comunale, proporrò un emendamento per integrare il capitolo di bilancio relativo alla disabilità, in modo da poter dotare la Città di Torino di un palco completamente accessibile".

Rosatelli: "Messi a disposizione transenne, Pm, LIS e elevatore mobile"

Parole a cui replica l'assessore Rosatelli: "Né il consigliere Russi, né nessuno del M5S in Sala Rossa era presente all'iniziativa (c'era invece Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, ndr). Il Movimento ha governato la città per 5 anni: ha avuto tutto il tempo di comprare un palco a norma". "Noi - prosegue - ci siamo posti il problema di acquistarlo e lo faremo, ma non c'era abbastanza tempo". "Come Comune - aggiunge l'esponente della giunta - abbiamo messo a disposizione le transenne, la Polizia Municipale e l'interpretariato dei segni (LIS): che non si dica che il Comune ha dato solo il patrocinio, senza servizi. Abbiamo offerto anche l'accesso al palco con l'elevatore mobile". "Russi è l'ultimo che può venire a fare la morale: ci spiace che abbia voluto venire a sporcare una giornata pulita, ma d'altronde non essendo stato alla manifestazione non ne poteva capire il significato", conclude Rosatelli.