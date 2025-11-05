La musica si fa racconto con Architorti: Marco Robino e Andrea Bruno inaugurano “I Salotti Culturali della Principessa”

Il primo appuntamento, “Musica e Cinema”, vede protagonista Marco Robino, figura di rilievo della scena musicale torinese e internazionale, fondatore e direttore artistico del progetto Architorti. Violoncellista di formazione accademica, spinto da una forte curiosità per linguaggi e ambiti extra-istituzionali, Robino approda alla musica sincronizzata attraverso percorsi non convenzionali, fatti di sperimentazione e dialogo tra pratiche artistiche diverse.

Nel corso dell’incontro accompagnerà il pubblico dietro le quinte del mondo produttivo della colonna sonora, intrecciando esperienze di lavoro, storie umane e relazioni artistiche, in un racconto semplice e accessibile, più vicino alla narrazione condivisa che alla lezione specialistica: un percorso che unisce curiosità e riflessioni sul rapporto tra musica, immagini e società.

Insieme a lui ci sarà Andrea Bruno, attivo nel campo della musica per film, dove affianca ricerca e pratica professionale. Collabora stabilmente con il compositore hollywoodiano Christopher Young, con cui ha lavorato in studio a Los Angeles e del quale sta curando una biografia. In Italia lavora al fianco di Marco Robino in progetti discografici e cinematografici, occupandosi di consulenza e supervisione musicale.