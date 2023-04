Fim Cisl, inizia il dopo Provenzano: al suo posto eletto Rocco Cutrì. "Credo in un sindacato di prossimità, ma al passo coi tempi"

Rocco Cutrì inizia l’attività sindacale negli anni ’90 come delegato di fabbrica in un’azienda metalmeccanica del settore automotive. Nel 2005, oltre al ruolo di delegato in azienda, intraprende una collaborazione sul territorio torinese presso la sede Cisl di Cascine Vica, a Rivoli. Operatore a tempo pieno dall’1gennaio 2008, inizia a seguire la piccola impresa presso la sede di Orbassano, successivamente opera presso la sede di Moncalieri con il doppio incarico, operatore Fim, ma anche confederale. Dal 2015 al 2019 segue il Gruppo Fca come responsabile territoriale presso la sede di Mirafiori. Segue in prima persona la trattativa per rinnovo del Ccsl del 11 marzo 2019. Eletto in segreteria Fim Cisl Torino e Canavese il 17 dicembre 2019 insieme a Davide Provenzano e Cristina Terrenati, in questi anni si è occupato dell’ufficio sindacale, della formazione contrattuale normativa e degli ammortizzatori sociali ed è stato responsabile del settore aerospazio torinese.